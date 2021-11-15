Академия Oracle открывает Всемирный центр карьеры для подготовки будущих кадров

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Oracle

Nov 15, 2021, 21:40 ET

Предлагает преподавателям и учащимся бесплатные практические обучающие ресурсы и возможности технической сертификации

ОСТИН (шт. Техас), 16 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Oracle сегодня объявила об открытии Центра карьеры академии Oracle — виртуального хаба, где преподаватели и студенты могут получить свободный доступ к профессиональному обучению, технической сертификации, учебным курсам и практическим учебным ресурсам как для аудиторной работы, так и работы вне аудитории. Созданный непосредственно для системы высшего образования Центр карьеры Академии Oracle предлагает направления обучения целому ряду профессий, включая инженерное дело и проектирование, управление персоналом, финансы и сбыт.

Oracle Academy Prepares the Future Workforce (PRNewsfoto/Oracle)
Oracle Academy Prepares the Future Workforce (PRNewsfoto/Oracle)

«Необходимость навыков работы на компьютере охватывает различные сферы и, как показывают исследования, профессионалы с этими востребованными навыками получают более оплачиваемую работу, — сказала Элизабет Снайдер, вице-президент компании Oracle по работе с персоналом и благотворительной деятельности. — Центр карьеры Академии Oracle предоставляет обучающие ресурсы, направленные на овладение профессиями, плюс бесплатные облачные курсы, созданные для учащихся по всему миру на основе академических знаний, имеющих отношение к той или иной отрасли. Сегодняшнее объявление направлено на расширение возможностей возникающего поколения новаторов и лидеров, которые будут определять будущее бизнеса и технологии». 

Новый Центр карьеры Академии Oracle является результатом совместных усилий университета Oracle, учебной библиотеки Oracle и команд разработчиков Oracle, создавших профессиональную модель обучения и облакоцентрированные курсы, обычно доступные лишь для специалистов, работающих в той или иной сфере, и студентов, чьи вузы имеют членство в Академии Oracle. Данная возможность помогает учащимся по всему миру связать основной академический учебный план Академии Oracle и карьерные возможности, предоставляя профессиональное обучение и шанс на профессиональную сертификацию от Oracle.

«Существует всеобщая потребность в квалифицированных облачных специалистах, — сказал д-р Вэнь Пей (Wen Pei), декан колледжа менеджмента в тайваньском университете Чун Хуа. Центр карьеры Академии Oracle позволяет нашим выпускникам удовлетворять эту потребность и получать высокооплачиваемую работу. Мы настраиваем наши методы преподавания в соответствии с требованиями реального мира, и с помощью ресурсов Академии Oracle наши преподаватели и студенты получают бесплатный доступ к облаку Oracle, чтобы осваивать и развивать передовые навыки отрасли.

В соответствии с акцентом компании Oracle на облаке, Академия Oracle также создала новый учебный курс «Основы облачной инфраструктуры Oracle». Учебный курс знакомит студентов с концепцией и терминологией базовой облачной инфраструктуры Oracle (OCI). Курс содержит слайды, соответствующие видео и презентации, лабораторные практикумы, а также промежуточные и выпускные экзамены. Благодаря Облачной программе Академии Oracle учащиеся имеющих членство институтов также могут получить бесплатный доступ к облаку Oracle.

«В Соединенных Штатах продолжается борьба за цифровую грамотность, — заявила Денис Хоббс, старший директор Академии Oracle Academy в Северной Америке. — Колледжам в малообеспеченных сообществах и сельских местностях не хватает ресурсов, чтобы предложить компьютерные курсы. Наш готовый к использованию облачный курс, учебные материалы и Центр карьеры должны облегчить преподавание студентам базовых знаний и навыков в области технологий, крайне необходимых для получения разных профессий».

Предлагаемые сегодня новые возможности следуют за периодом значительного роста и расширения Академии Oracle. В течение прошедшего налогового года Академия Oracle сотрудничала более чем с 16 000 институтов более 130 стран, способствуя развитию компьютерной грамотности и оказывая влияние на миллионы студентов.

Вспомогательные ресурсы 

Информация об Академии Oracle

Следуя глобальной благотворительной образовательной программе компании Oracle Академия Oracle распространяет компьютерное образование, что способствует приобретению знаний, развитию инноваций, навыков и разнообразия в технологических сферах. Программа связывает более 16 000 образовательных учреждений в более чем 130 странах, помогая миллионам студентов подготовиться к поступлению в колледж и получению профессии.

Информация о компании Oracle

Компания Oracle поставляет комплекты интегрированных приложений, а также предлагает доступ к безопасной автономной инфраструктуре Oracle Cloud. Для получения более подробной информации о компании Oracle (NYSE: ORCL) посетите наш сайт по адресу: www.oracle.com.

Товарные знаки 

Oracle, Java и MySQL являются зарегистрированными товарными знаками Oracle Corporation.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1687545/2021_11_11_Oracle_Academy_Announces_Global_Career_Center_CP.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/467598/Oracle_Logo.jpg

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SOURCE Oracle

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