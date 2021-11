Akademia Oracle uruchamia Światowy Ośrodek Kształcenia Kadr szkolący osoby wkraczające na rynek pracy

„Coraz więcej branż wymaga umiejętności informatycznych, a jak pokazują badania , profesjonaliści posiadający te niezwykle pożądane umiejętności znajdują lepiej płatną pracę – powiedziała Elizabeth Snyder, wiceprezes Oracle ds. kadr i filantropii. - Ośrodek Kształcenia Kadr Akademii Oracle oferuje zasoby edukacyjne ukierunkowane na umiejętności pożądane w danej profesji oraz bezpłatne, udostępniane w chmurze i adresowane do odbiorców z całego świata kursy oparte na wiedzy akademickiej i branżowej. Celem dzisiejszego komunikatu jest umocnienie pozycji dojrzewającego pokolenia innowatorów i liderów, którzy w przyszłości będą wyznaczać kierunek rozwoju przedsiębiorczości i technologii".

Nowy Ośrodek Kształcenia Kadr Akademii Oracle to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Oracle, Biblioteki Edukacyjnej Oracle i zespołów programistów Oracle na rzecz stworzenia dostosowanego do potrzeb programu profesjonalnych szkoleń i udostępnianych w chmurze kursów, które zazwyczaj dostępne są wyłącznie profesjonalistom pracującym w danej dziedzinie i studentom uczelni wyższych należących do Akademii Oracle. Proponowana oferta umożliwia studentom z całego świata skorzystanie z programów edukacyjnych opartych na akademickich programach nauczania i możliwości zatrudnienia dzięki odbyciu profesjonalnych szkoleń i zbadaniu możliwości uzyskania z Oracle certyfikacji zawodowej.

„Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających umiejętności informatyczne – powiedział dr Wen Pei, dziekan Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Chung Hua na Tajwanie. - Ośrodek Kształcenia Kadr Akademii Oracle umożliwia naszym absolwentom spełnienie tego zapotrzebowania i przygotowanie się do otrzymania dobrze płatnej pracy. Naszą ofertę edukacyjną dostosowujemy do rzeczywistych wymagań, a dzięki zasobom, jakimi dysponuje Akademia Oracle, nasi nauczyciele i studenci uzyskują bezpłatny dostęp do Chmury Oracle, za której pośrednictwem mogą uczyć się i doskonalić umiejętności najbardziej pożądane w danej branży".

W uzupełnieniu oferty Oracle dostępnej w chmurze, Akademia Oracle opublikowała również podręcznik „Podstawy Infrastruktury Oracle w Chmurze". Podręcznik wprowadza studentów w podstawy koncepcji i terminologii Infrastruktury Oracle w Chmurze (OCI). Kurs zawiera lekcje umieszczone na slajdach, powiązane z nimi materiały wideo i prezentacje, obsługiwane bezpośrednio aplikacje badawcze oraz egzaminy średniookresowe i końcowe. Dzięki Programowi Akademii Oracle w Chmurze studenci instytucji członkowskich uzyskują bezpłatny dostęp do Chmury Oracle.

„W Stanach Zjednoczonych umiejętności informatyczne to wciąż wyzwanie – powiedział Denise Hobbs, dyrektor generalny Akademii Oracle w Ameryce Północnej. - Kolegia w regionach zamieszkiwanych przez społeczności o niskim poziomie dochodów i na obszarach wiejskich często zgłaszają brak zasobów umożliwiających zaoferowanie kursów informatycznych. Nasz gotowy do wykorzystania, umieszczony w chmurze program nauczania oferuje studentom możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu tej fundamentalnej technologii oraz umiejętności powszechnie pożądane we wszystkich branżach".

Dostępna dziś oferta jest wynikiem intensywnego rozwoju i dużych zasięgów Akademii Oracle. W ubiegłym roku finansowym Akademia Oracle nawiązała współpracę z ponad 16 000 instytucji z ponad 130 państw, w ramach której milionom studentów udostępniono szkolenia informatyczne.

