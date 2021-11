Oracle Academy lança Global Career Center para preparar força de trabalho do futuro

"A necessidade de habilidades em computação abrange diversos setores e, como mostra a pesquisa , os profissionais com essas habilidades em demanda desfrutam de empregos com melhor remuneração", declarou Elizabeth Snyder, vice-presidente de Recursos Humanos e Filantropia da Oracle. "O Oracle Academy Career Center oferece recursos de aprendizagem voltados para o trabalho, além de cursos gratuitos centrados na nuvem, desenvolvidos com base em conhecimento acadêmico relevante para o setor para um público global. O anúncio de hoje visa capacitar a geração emergente de inovadores e líderes que definirão o futuro dos negócios e da tecnologia."

O novo Oracle Academy Career Center é um esforço colaborativo com as equipes de desenvolvedores da Oracle University, Oracle Learning Library e Oracle de adaptar o treinamento profissional e os cursos centrados na nuvem, normalmente disponíveis apenas para profissionais que trabalham em campo, para alunos cujas instituições de ensino superior são membros da Oracle Academy. A oferta ajuda os estudantes em todo o mundo a fazer conexões entre o currículo acadêmico básico da Oracle Academy e as oportunidades de carreira, ao oferecer treinamento profissional e uma chance de explorar as certificações profissionais da Oracle.

"Há uma necessidade universal por profissionais qualificados em nuvem", disse Wen Pei, reitor da College of Management, Universidade Chung Hua, Taiwan. "O Oracle Academy Career Center permite que nossos graduados atendam a essa necessidade e estejam preparados para empregos bem remunerados. Ajustamos nosso ensino aos requisitos do mundo real e, por meio dos recursos da Oracle Academy, nossos professores e alunos obtêm acesso gratuito à nuvem da Oracle para aprender e desenvolver habilidades líderes do setor."

"Em linha com o foco da Oracle em nuvem, a Oracle Academy também lançou um novo currículo, "Oracle Cloud Infrastructure Foundations." O currículo apresenta aos alunos os conceitos básicos e a terminologia do Oracle Cloud Infrastructure (OCI). O curso oferece slides de aulas, vídeos e demonstrações correspondentes, laboratórios práticos e exames intermediários e finais. Por meio do Programa Oracle Academy Cloud, os estudantes de instituições membros também podem obter acesso gratuito ao Oracle Cloud.

"Nos Estados Unidos, a alfabetização digital continua a ser um desafio", disse Denise Hobbs, diretora sênior da Oracle Academy North America. "As faculdades em comunidades rurais e de baixa renda geralmente não têm recursos para oferecer cursos de informática. Nosso currículo na nuvem, materiais de ensino e centro de carreiras prontos para o uso facilita a oferta pelos educadores do conhecimento e das habilidades de tecnologia fundamental que têm alta demanda universalmente em todos os empregos."

As novas ofertas de hoje seguem um período de crescimento e alcance significativos para a Oracle Academy. Durante o último ano fiscal, a Oracle Academy trabalhou com mais de 16.000 instituições em mais de 130 países para promover o ensino de computação, impactando milhões de estudantes.

