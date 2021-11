Akeso Biomedical reçoit l'autorisation de l'UE pour CI-FER® en tant qu'additif alimentaire pour les porcelets

CI-FER® réduit les biofilms pathogènes, ce qui améliore les performances zootechniques

BURLINGTON, Mass., le 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- Akeso Biomedical, Inc. a annoncé aujourd'hui que la société a obtenu l'autorisation dans l'Union européenne de commercialiser CI-FER® comme additif alimentaire zootechnique pour les porcelets et les espèces porcines mineures. Akeso Biomedical est une société privée qui développe de nouvelles technologies d'additifs alimentaires non antibiotiques pour améliorer la santé intestinale et les performances des animaux.

CI-FER® [chélate de citrate de fer (III)] pour les porcelets est le premier produit d'Akeso pour le marché européen basé sur sa technologie Fe3C. La société a mené cinq études d'efficacité dans l'UE pour démontrer que les porcelets recevant CI-FER® grandissaient plus vite, présentaient des poids corporels plus élevés et une meilleure efficacité alimentaire que les porcelets témoins. L'amélioration des performances a également été constatée en comparant CI-FER® à d'autres sources de fer.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que les effets du CI-FER® ne pouvaient pas être attribués à un effet nutritionnel uniquement puisque le CI-FER® a donné de meilleures performances que les autres sources de fer lorsque les aliments pour porcelets étaient supplémentés aux mêmes concentrations en fer. Trois essais ont démontré une meilleure qualité fécale chez les porcelets sevrés ayant reçu CI-FER®. Lors d'un essai, les paramètres du stress oxydatif et l'expression génétique dans le milieu du jéjunum et le côlon ascendant de porcelets sevrés ont été mesurés et ont montré des améliorations significatives, indiquant des bénéfices pour la santé après le sevrage.

La technologie Fe3C a été découverte à l'université de Nottingham par le Dr Mahdavi, le professeur Soultanas et le professeur Ala'Aldeen. Cette technologie - qui vise à réduire la formation de biofilms pathogènes aux interfaces muqueuses de l'intestin - est protégée par un portefeuille de propriété intellectuelle de 15 brevets délivrés. Un certain nombre d'études de provocation menées sur des poulets de chair avec CI-FER® ont démontré une réduction significative des bactéries entériques associées aux maladies animales et humaines, notamment Campylobacter, Salmonella, Clostridium et E.coli, ainsi qu'une amélioration des performances zootechniques et une réduction de la mortalité.

Simon Williams, PDG d'Akeso Biomedical, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'introduire CI-FER® sur le marché européen avant l'interdiction par l'UE de l'utilisation médicinale de l'oxyde de zinc, largement utilisé à fortes doses vétérinaires pour améliorer la santé intestinale, réduire la diarrhée et améliorer les performances. »

À propos d'Akeso Biomedical, Inc. Akeso Biomedical, Inc. est une société spécialisée dans la santé animale et la sécurité alimentaire qui développe de nouvelles solutions pour améliorer le bien-être et la performance des animaux et prévenir les maladies d'origine alimentaire. Pour plus d'informations, veuillez envoyer vos demandes à [email protected].

