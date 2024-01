akirolabs obtient un financement initial de 5 millions de dollars pour révolutionner l'approvisionnement stratégique

akirolabs, fondé en 2021 par Michael Pleuger, Detlef Schultz, Christoph Flöthmann et Tim Ergenzinger, développe et fournit une plateforme SaaS alimentée par l'IA pour l'approvisionnement stratégique collaboratif. akirolabs se fonde sur un processus, une méthodologie et une boîte à outils de l'approvisionnement éprouvés et de classe mondiale, intégrés dans un flux de travail collaboratif interfonctionnel intuitif et enrichis de toutes les informations commerciales internes et externes pertinentes. L'approche unique d'akirolabs fournit des « Stratégies d'approvisionnement avec valeur et objectif » et une contribution à la valeur significativement plus importante et 4 à 5 fois plus élevée que les solutions d'approvisionnement traditionnelles.

