akirolabs obtient une subvention à 7 chiffres pour développer le principal LLM spécialisé en achats stratégiques, en s'appuyant sur un récent tour de table de 5 millions de dollars

Faits saillants :

akirolabs a obtenu un financement public non dilutif à 7 chiffres de l'Investitionsbank Berlin et du Fonds européen de développement régional (FEDER).

à 7 chiffres de l'Investitionsbank Berlin et du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le jury a reconnu l'innovation révolutionnaire d'akirolabs dans la ProcureTech et a fait l'éloge de ses avancées dans l'intégration de l'IA dans les achats stratégiques.

l'IA Les fonds seront utilisés pour continuer à développer akiroAssist , principal LLM spécialisé en achats stratégiques , améliorant ainsi les capacités d'IA d'akirolabs et renforçant sa position en tant que société SaaS ProcureTech à la pointe de l'IA .

d'IA d'akirolabs ProcureTech l'IA Ce financement public fait suite à l'annonce, en janvier dernier, d'un tour de table de 5 millions de dollars , mené par High-Tech Gründerfonds ( HTGF ), OTB Ventures et D11Z Ventures .

BERLIN, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- akirolabs, une startup de la ProcureTech basée à Berlin qui permet aux entreprises du monde entier d'augmenter les processus d'achat stratégique, annonce une extension de son récent financement de démarrage de 5 millions de dollars grâce à une subvention supplémentaire non dilutive à 7 chiffres (millions d'euros) de l'Investitionsbank Berlin et du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Cette subvention très compétitive, attribuée uniquement aux meilleures startups technologiques qui repoussent les limites de l'innovation et de la technologie, intervient peu de temps après le succès du tour de financement de démarrage de 5 millions de dollars de l'entreprise, soulignant la forte dynamique et la confiance dans la vision d'akirolabs pour la transformation stratégique des achats basée sur l'IA.

Le jury a été particulièrement impressionné par la vision d'akirolabs et le développement d'akiroAssist, son propre LLM spécialisé en achats stratégiques, qui améliore son logiciel de gestion des catégories. Cette utilisation innovante de la technologie a joué un rôle crucial dans l'obtention de la subvention, soulignant la position distinctive de l'entreprise dans le paysage de la ProcureTech.

akirolabs développe ce qu'elle appelle le "Triangle de Penrose de la ProcureTech" - un chef-d'œuvre impossible à reproduire qui combine trois éléments clés :

une expertise unique dans le domaine des achats

une méthode d'achat révolutionnaire et très innovante

un moteur d'IA de pointe utilisant de grands modèles de langage ( LLM ), la génération augmentée par récupération ( RAG ) et l'ontologie .

Ce financement sera utilisé de façon stratégique pour améliorer encore les capacités AI/LLM du logiciel, consolider la position d'akirolabs en tant que société SaaS B2B ProcureTech à la pointe de l'IA, et accélérer le développement du produit et l'expansion de l'équipe.

Ce financement sera utilisé de façon stratégique pour améliorer les capacités AI/LLM du logiciel, consolider la position d'akirolabs en tant que société SaaS ProcureTech privilégiant l'IA, et accélérer le développement d'akiroAssist - le principal LLM pour les achats stratégique.

Michael Pleuger, PDG d'akirolabs, a déclaré : " Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance et cette subvention d'IBB ProFIT et du FEDER. Ce vote de confiance de la part d'IBB ProFIT et du FEDER renforce notre engagement à repousser les limites du possible en matière d'achats ".

" Nous nous réjouissons du chemin à parcourir et sommes profondément reconnaissants du soutien de nos investisseurs, de nos clients et de nos partenaires ", a ajouté M. Pleuger.

La spécialiste du secteur, Elouise Epstein, associée de KEARNEY et auteur à succès dans le domaine des achats numériques, a déjà fait l'éloge d'akirolabs : " Ce que vous avez créé est significatif... Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il s'agit d'une innovation de rupture. akirolabs est en bonne voie d'éliminer une grande partie de la fonction de gestion des catégories telle que nous la connaissons aujourd'hui. "

À propos d'akirolabs :

Fondée en 2021 par Michael Pleuger, Detlef Schultz, Christoph Flöthmann et Tim Ergenzinger, akirolabs développe et offre une plateforme SaaS alimentée par l'IA pour les achats stratégiques collaboratifs. akirolabs est basée sur un processus, une méthode et une boîte à outils d'achat stratégique de classe mondiale et éprouvés par l'industrie, intégrés dans un flux de travail collaboratif interfonctionnel intuitif et enrichis de toutes les informations commerciales internes et externes pertinentes. L'approche unique d'akirolabs assure des " stratégies d'achat avec des valeurs et un objectif " et une contribution significativement plus étendue et d'une valeur 4 à 5 fois plus élevée que les solutions d'achat traditionnelles.

Contact avec la presse :

Tim Ergenzinger

akirolabs GmbH

Greifswalder Str. 208

10405 Berlin

[email protected]

Tel : +49 30 754 384 66

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2468356/akirolabs_gmbh_Logo.jpg