AKJ CONCLUT L'ACQUISITION DE FMG MALTA LTD.

HAMILTON, Bermudes, 1er avril 2022 /PRNewswire/ --AK Jensen Group Limited (« AKJ »), le principal fournisseur de solutions de négociation et d'infrastructure clés en main pour les gestionnaires de fonds, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de FMG Malta Ltd. (« FMG »), un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (GFIA) intégraux pour les fonds spéculatifs traditionnels et de cryptomonnaies.

Grâce à cette acquisition, AKJ bénéficie d'une structure réglementaire, d'un réseau de distribution et d'une base de clientèle établie complémentaires. Par l'entremise de la transaction, les membres de FMG pourront utiliser l'offre de fonds spéculatifs clés en main d'AKJ dans l'intérêt de leurs clients.

À propos de la transaction, Anders Kvamme Jensen, PDG d'AKJ, a déclaré : « À mesure que nous répondons aux besoins en constante évolution de nos clients, FMG nous apportera un ensemble de compétences uniques grâce à ses décennies d'innovation et de succès. »

Johan G. Kahm, partenaire fondateur de FMG, a ajouté : « Nous sommes heureux de pouvoir entamer notre collaboration avec AKJ. FMG possède une vaste expérience dans les domaines de la structuration et de la vente de fonds, et nous nous sommes lancés de plain-pied dans le secteur des actifs numériques ces dernières années. Nous sommes impatients de mettre nos capacités au service d'AKJ et d'aider l'entreprise à devenir un leader mondial de la cryptomonnaie. »

À propos de AK Jensen Group Limited

Le Groupe AKJ (étant AKJt Holdings Limited et AK Jensen Group Limited et leurs filiales) gère l'écosystème AKJ, un environnement crypto entièrement intégré qui fournit des solutions de qualité institutionnelle aux gestionnaires de fonds de couverture et un accès géré et diversifié à l'économie crypto pour les investisseurs institutionnels. L'écosystème AKJ, qui compte plus d'un milliard de dollars US d'actifs dans l'écosystème et fournit des services à ses clients pour 11 milliards de dollars US supplémentaires en actifs sous gestion, est le principal écosystème de fonds spéculatifs en cryptomonnaies en Europe. L'écosystème fournit des capitaux d'amorçage et d'accélération aux gestionnaires de fonds admissibles par l'intermédiaire du AKJ Digital Assets FoF, un fonds de fonds spéculatifs en cryptomonnaies qui a été le fonds classé n°1 en termes de performance dans l'ensemble de son groupe de pairs mondial, selon les données d'Eurekahedge. Les intérêts de tous les participants, investisseurs, gestionnaires de fonds et fournisseurs, sont alignés grâce à AKJ Token, un jeton d'entreprise qui alimente l'écosystème.

Le groupe AKJ, créé en 1995, est détenu par des actionnaires qui possèdent collectivement plus de 24 milliards de dollars US d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

