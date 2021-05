AKJ Crypto émet une distribution annualisée de 4,0 % aux investisseurs de jetons

VALETTA, Malte, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- AKJ Crypto plc (« AKJC »), le principal fournisseur de solutions de négociation et d'infrastructure pour les gestionnaires de fonds négociant des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui la distribution de son « Shareout » du premier trimestre aux investisseurs en AKJ Token.

AKJ Token est l'un des rares jetons dans l'univers de la crypto-monnaie à générer déjà une production suffisante pour payer une part, ou une distribution dans écosystème et à générer un rendement pour les investisseurs de jetons. Les investisseurs en jetons de l'écosystème sont qualifiés pour recevoir 25 % des revenus nets générés dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'infrastructure de fonds, le trading et l'allocation de capital. L'allocation de capitaux se fait par le biais de l'AKJ Digital Assets FoF, un fonds spéculatif de crypto-monnaie affilié. Le conseil d'administration de l'AKJC a approuvé un Shareout du trimestre 1, basé sur la performance de l'année civile 2020, représentant un rendement de 1,0 % sur le capital investi, ou 4,0 % sur une base annualisée. Le paiement est distribué aux investisseurs sous forme d'Ether.

En discutant de la distribution, Neal Mitra, PDG de AKJ Crypto plc, a déclaré : « Notre premier Shareout de l'année dernière a bouclé la boucle de notre modèle économique, en établissant un écosystème cryptographique entièrement fonctionnel qui fournit des retours tangibles à nos investisseurs. Le nouveau Shareout, qui fait plus que doubler le précédent lorsqu'il est annualisé, est le reflet direct de l'expansion rapide de notre plate-forme opérationnelle. Il indique le bénéfice que les investisseurs peuvent espérer tirer de la valeur intrinsèque du jeton, ainsi que le potentiel de rendement. Avec la croissance future que nous avons déjà contractée et que nous sommes en train d'embarquer, la voie à suivre est incroyablement excitante. »

La plate-forme AKJ Crypto offre aux gestionnaires de fonds spéculatifs de crypto-monnaie des solutions clés en main dignes de la qualité proposée par les institutions. Les services sont fournis directement et en coordination avec d'autres entités de l'écosystème, et comprennent la conformité réglementaire, l'octroi de licences, le négoce, le règlement, le stockage et les partenariats avec les fournisseurs. Elle donne accès à un fonds de fonds qui investit avec les meilleurs gestionnaires de fonds, y compris à un programme de capital de départ pour quelques gestionnaires sélectionnés sur la plateforme. Les investisseurs d'AKJ Token bénéficient d'une exposition diversifiée et à faible risque dans le secteur des actifs numériques, grâce à la croissance des revenus de la plateforme et à l'appréciation du capital dans le fonds de fonds. L'AKJ Token est une valeur mobilière transférable vendue en vertu du droit européen à des investisseurs professionnels.

À propos de AKJ Crypto plc et AKJt Holdings Limited

AKJ Crypto plc, une filiale de AKJt Holdings Limited, fournit une plate-forme de services complets pour les gestionnaires de fonds spéculatifs en crypto et une participation diversifiée pour les investisseurs institutionnels, par le biais du Token AKJ, dans la cryptoéconomie.

AKJt Holdings Limited (AKJt) est une holding fintech qui se concentre sur la négociation, l'administration, la numérisation et d'autres solutions avancées pour les gestionnaires de fonds spéculatifs. AKJt est détenu par des actionnaires qui possèdent collectivement plus de 18 milliards de dollars US d'actifs sous gestion. Le groupe et ses entités associées servent des fonds spéculatifs et des clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

Pour plus d'informations sur l'AKJ Crypto, rendez-vous sur : https://www.akjtoken.com

