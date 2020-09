AKJ Crypto émet une distribution de 2,07 % aux investisseurs de jetons

LA VALETTE, Malte, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- AKJ Crypto plc (« AKJC »), le fournisseur leader de solutions de négoce et d'infrastructure destinées aux gestionnaires de fonds négociant des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui la distribution de sa première « part » aux investisseurs d'AKJ Token.

AKJ Token est l'un des rares jetons dans l'univers de la crypto-monnaie à générer déjà une production suffisante pour payer une part, ou une distribution dans écosystème et à générer un rendement pour les investisseurs de jetons. Comme décrit dans le livre blanc de l'AKJC, les investisseurs de jetons de l'écosystème AKJ Crypto peuvent recevoir jusqu'à 25 % des revenus nets générés dans plusieurs secteurs d'activité, y compris l'infrastructure des fonds, le négoce et l'allocation de capitaux. L'allocation de capitaux se fait par le biais de l'AKJ Digital Assets FoF, un fonds spéculatif de crypto-monnaie affilié. Pour l'année civile 2019, le conseil d'administration de l'AKJC a approuvé une participation représentant un rendement de 2,07 % sur le capital investi pour les détenteurs de jetons. Le paiement est distribué aux investisseurs sous forme d'Ether.

Neal Mitra, PDG d'AKJ Crypto plc, a commenté le paiement : « Avec cette répartition, nous voyons maintenant tout l'écosystème à l'œuvre. Nous avons maintenant "bouclé la boucle" en mettant en œuvre un modèle commercial de crypto-monnaie robuste qui offre de réels retours sur investissement à nos investisseurs. Cette participation sert de repère pour évaluer les progrès réalisés à ce jour, tandis que les développements continus nous donnent beaucoup à espérer s'agissant des distributions futures. Tout cela est très intéressant pour toute notre équipe, car nous concrétisons la vision de notre président et fondateur, Anders Kvamme Jensen ».

La plateforme AKJ Crypto offre aux gestionnaires de fonds spéculatifs de crypto-monnaie des solutions clés en main dignes de la qualité proposée par les institutions. Les services sont fournis directement et en coordination avec d'autres entités de l'écosystème, et comprennent la conformité réglementaire, l'octroi de licences, le négoce, le règlement, le stockage et les partenariats avec les fournisseurs. Elle donne accès à un fonds de fonds qui investit avec les meilleurs gestionnaires de fonds, y compris à un programme de capital de départ pour quelques gestionnaires sélectionnés sur la plateforme. Les investisseurs d'AKJ Token bénéficient d'une exposition diversifiée et à faible risque dans le secteur des actifs numériques, grâce à la croissance des revenus de la plateforme et à l'appréciation du capital dans le fonds de fonds. L'AKJ Token est une valeur mobilière transférable vendue en vertu du droit européen à des investisseurs professionnels.

À propos de AKJ Crypto plc et AK Jensen Group Limited

AKJ Crypto plc, une filiale de AK Jensen Group Limited, fournit une plate-forme de services complets pour les gestionnaires de fonds spéculatifs de crypto-monnaie et une participation diversifiée pour les investisseurs institutionnels, par le biais du AKJ Token, au sein de la cryptoéconomie.

AK Jensen Group Limited et ses filiales, créées en 1995, sont détenues par des actionnaires qui détiennent collectivement plus de 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

Pour plus d'informations sur l'AKJ Crypto, rendez-vous sur : https://www.akjtoken.com

Related Links

https://www.akjtoken.com



SOURCE AKJ Crypto plc