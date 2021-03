AKJt acquiert NexGen Management

HAMILTON, Bermudes, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- AK Jensen Group Limited, le principal fournisseur de solutions de négociation et d'infrastructure clés en main pour les gestionnaires de fonds, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de NexGen Management Limited (« NexGen ») par AKJt Holdings Limited (« AKJt »), une société affiliée.

NexGen est une ManCo des Caïmans qui a toujours soutenu les fonds traditionnels et de cryptomonnaies. Grâce à cette transaction, AKJt sera en mesure d'étendre son offre de services aux gestionnaires de fonds de cryptomonnaies et de travailler en collaboration avec AKJ Crypto plc (« AKJC »), la plate-forme de services complets d'AKJt pour les fonds négociant des actifs numériques. Elle permettra également d'augmenter le volume de clients, les canaux de distribution et les synergies de vente.

Discutant de la transaction, Neal Mitra, PDG d'AKJ Crypto, a déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir NexGen et nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir offrir aux gestionnaires de fonds qui travaillent avec nous un éventail de solution de plus en plus large. L'équipe de NexGen a accompli beaucoup de choses en relativement peu de temps, et ses capacités joueront un rôle important dans l'établissement de notre parcours, qui, selon nous, sera passionnant. »

Gunnar Detlie, directeur de NexGen, a ajouté : « NexGen apporte des services et une expertise qui viendront s'ajouter aux solutions clés en main de qualité institutionnelle pour lesquelles AKJ est connu et les compléter. Nous sommes heureux de nous joindre au leader de ce secteur en pleine évolution, et nous sommes prêts à nous mettre au travail. »

À propos de AKJ Crypto plc et AK Jensen Group Limited

AKJ Crypto plc fournit une plate-forme de services complets pour les gestionnaires de fonds spéculatifs de cryptomonnaies et une participation diversifiée pour les investisseurs institutionnels, par le biais du AKJ Token, au sein de la cryptoéconomie. Les services offerts pour les fonds de cryptomonnaies comprennent la création de fonds, l'infrastructure juridique et réglementaire, les systèmes de négociation, le soutien du back-office et le capital d'amorçage.

AK Jensen Group Limited et ses filiales, créées en 1995, sont détenues par des actionnaires qui détiennent collectivement plus de 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

Pour plus d'informations sur l'AKJ Crypto, rendez-vous sur : https://www.akjtoken.com

