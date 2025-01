Akkodis reconnue "Entreprise innovante" dans le rapport HFS Horizons Sustainability Services 2024

L'étude souligne que l'intégration de l'IA dans les solutions de développement durable proposées à nos clients, les enjeux diversité et d'inclusion sont des facteurs clés de différenciation pour Akkodis.

ZURICH, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Akkodis, société mondiale d'ingénierie numérique et leader de l'industrie intelligente, a le plaisir d'annoncer avoir été été nommée "Entreprise innovante" dans un rapport de HFS Research, un cabinet mondial de recherche et d'analyse de premier plan. Le rapport intitulé "HFS Horizons: Sustainability Services 2024" a examiné 25 fournisseurs de services sur la base des propositions de valeur, des capacités d'innovation, des stratégies de commercialisation et des critères d'impact sur le marché.

Akkodis Named ‘Enterprise Innovator’ in HFS Horizons Sustainability Services, 2024 Report

Après une analyse complète des capacités de service, outils et les solutions, ainsi que des services fournis par le biais de divers modèles de prestation, Akkodis a été désigné comme Horizon 2 - "Innovateur d'entreprise". Les innovateurs d'entreprise ne sont pas seulement reconnus pour leur transformation fonctionnelle (principalement basée sur la conformité), mais aussi pour leur transformation d'entreprise, en créant des services de durabilité intégrés dans l'ensemble des fonctions .



Le rapport met en évidence des tendances de marché dans le cadre desquelles des technologies émergentes aident les entreprises à améliorer la gestion des données, à rationaliser les rapports ESG et à mettre en œuvre des stratégies zéro émission nette. Il souligne les offres complètes d'Akkodis en matière de durabilité, qui intègrent des technologies telles que l'IA, l'IA générative, l'IdO et la blockchain, en les positionnant comme des différenciateurs clés. Le rapport souligne également l'importance accordée par l'entreprise aux principes de l'économie circulaire et à la responsabilité élargie des producteurs, notamment la réutilisation des ressources, le recyclage et la conception de produits pour permettre leur démontage et assurer leur longévité. En outre, il note comment Akkodis a intégré la diversité et l'inclusion dans son modèle d'entreprise, en particulier dans des secteurs tel que la santé.



L'étude reconnaît également la croissance des services de développement durable d'Akkodis dans des secteurs tels que l'énergie, les services financiers, l'expansion de ses partenariats avec des entreprises telles que Salesforce, Microsoft et Siemens, ainsi que sa capacité à offrir des solutions de développement durable sur mesure, ce qui accroît son impact et son expertise dans ce domaine.



Jan Gupta, président d'Akkodis, a déclaré : « Ce classement reflète l'expertise et l'approche consultative d'Akkodis en matière de développement durable. Nos offres pour le développement durable permettent d'obtenir des résultats clés, tels qu'une réduction des émissions au cours du cycle de vie, une amélioration de l'efficacité des ressources, un suivi des émissions de CO2 et une meilleure conformité réglementaire. » Il a ajouté : « Chez Akkodis, nous pensons que la technologie au service de tous est essentielle et que la transformation de l'industrie intelligente doit être le moteur d'une transformation plus durable. L'industrie intelligente peut être un puissant vecteur de changement, en réduisant le fossé numérique et en favorisant un monde plus inclusif. Nos clients nous font confiance pour innover avec un objectif, ce qui les aide à avoir un impact positif sur la planète et la société. »



Josh Matthews, responsable du développement durable chez HFS Research, a déclaré : « Akkodis ouvre la voie à un développement durable axé sur la technologie. Il intègre les principes de l'économie circulaire avec des stratégies axées sur les données et un schéma directeur de technologies telles que la blockchain, l'IA et l'IdO dans le cycle de vie des produits. » Nandini Tare, responsable de pratiques associé chez HFS Research, a ajouté : « Akkodis optimise et intègre la durabilité à chaque phase de la chaîne de valeur dans tous les secteurs. Cela permet à la société de donner aux entreprises et aux industries les moyens d'avoir un impact modulable sur leurs engagements ESG. »



Pour en savoir plus sur le développement durable chez Akkodis, consultez le site https://www.akkodis.com/en/about/sustainability.

Contacts avec les médias

Anne Friedrich

vice-présidente directrice et responsable mondiale des communications chez Akkodis

E-mail : [email protected]



Lisa Bushka

vice-présidente des communications externes chez Akkodis

E-mail : [email protected]

À propos d'Akkodis



Akkodis est une entreprise mondiale d'ingénierie numérique et un leader de l'industrie intelligente. Nous permettons à nos clients de progresser dans leur transformation numérique grâce à des services de conseil, de solutions, de talents et d'académie. Basé en Suisse et faisant partie d'Adecco Group, Akkodis est un partenaire technologique de confiance pour les industries du monde entier. Nous co-créons et mettons au point des solutions qui contribuent à relever des défis majeurs, qu'il s'agisse d'accélérer la transition vers l'énergie propre et la mobilité verte ou d'améliorer l'attention portée à l'utilisateur et au patient. Forts d'une culture de l'inclusion et de la diversité, nos 50 000 experts en technologie répartis dans 30 pays combinent les meilleures technologies et des connaissances intersectorielles afin de promouvoir l'innovation pour un avenir plus durable. Nous sommes passionnés par l'idée de concevoir ensemble un avenir plus intelligent. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | X

À propos d'Adecco Group



Adecco Group est le chef de file mondial de la gestion des talents. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour favoriser la transformation de l'industrie intelligente et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Adecco Group montre l'exemple et s'engage en faveur d'une culture inclusive, de la promotion de l'employabilité durable et du soutien aux économies et communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605). Le groupe est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN). www.adeccogroup.com

