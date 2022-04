AKU KÜNDIGT STARTSCHUSS AN VON AKUTARS MIT LEGENDÄREN MODE- UND STREETWEAR-KOLLABORATEUREN

Die erste Akutar-Kollektion wird am 22. April 2022 auf aku.world starten, mit einem Staraufgebot an legendären Mode- und Streetwear-Kollaborateuren, darunter:

Billionaire Boys Club - die weltweit bekannte Bekleidungs-, Accessoire- und Lifestyle-Marke, die 2003 von Pharrell Williams und Nigo gegründet wurde und mit ihrer Mischung aus Streetwear und Luxus unzählige Bereiche der Mode, Musik, des Designs und der Kultur beeinflusst hat

Jeder Mitarbeiter wird einzigartige, handgefertigte Akutar-Designs in der 15.000 3D-Avatare umfassenden Kollektion entwerfen, und bestimmte Elemente dieser Designs werden nach dem Zufallsprinzip in der gesamten Kollektion auf anderen Akutars erscheinen. Die begehrenswerte und einzigartige Kollektion von Akutars feiert die Pioniere der Luxusmode und Streetwear-Kultur neben der nächsten Generation von Kreativen und spricht ein breites Publikum über mehrere Generationen hinweg an.

Akutars gewähren den Inhabern Zugang zu dem sich ständig erweiternden Akuverse, in dem die Grenzen zwischen der digitalen und der physischen Welt verschwimmen. Akutar-Besitzer erhalten exklusiven Zugang zu kulturbestimmenden Erfahrungen, Produkten und Kooperationen.

Akutars bietet einen Airdrop von kostenlosen Akutars an bestehende Aku-Community-Mitglieder, die ein oder mehrere Aku-Chapter und andere Aku-bezogene NFTs besitzen. Besitzer eines Aku-Kapitels erhalten mindestens 1 Akutar und haben zusätzlich Zugang zu exklusiven, seltenen Eigenschaften, die nur für Besitzer mehrerer Kapitel verfügbar sind. Der Besitz mehrerer einzigartiger Sets führt zu mehreren Sets von Belohnungen.

In nur etwas mehr als zwei Jahren nach seinem Debüt im Bereich der digitalen Kunst hat Johnson, ein ehemaliger Baseballspieler aus der ersten Liga, eine engagierte Gemeinschaft um sich geschart, und seine NFT-Figur Aku wurde für Fernseh- und Filmprojekte optioniert - der erste NFT-Vertrag dieser Art.

„Akutars sind der nächste Schritt in Akus Reise und der Entwicklung des Akuverse", sagt Micah Johnson, Künstler und Schöpfer von Aku. „Akutars wird unserer Community, den Künstlern und Sammlern die Möglichkeit geben, sich neben ikonischen, kulturbestimmenden Marken kreativ auszudrücken."

Die Aku-Berater und kreativen Gründungsmitglieder Pusha-T und Upscale Vandal arbeiteten eng mit Johnson und seinem Team zusammen, um die erste Gruppe von Mitarbeitern für die erste Akutar-Kollektion zusammenzustellen.

Pusha-T sagte: „Aku ist der erste und einzige, der Kunst macht und eine Gemeinschaft auf höchstem Niveau von Mode und Kultur aufbaut. Die erste Akutar-Besetzung ist eine Familienangelegenheit von schwarzen Kreativen, die zusammenkommen, um das Akuverse auf die nächste Ebene zu bringen."

Summer Watson, Präsidentin der WYE Media Company, der Heimat von Aku, sagte: „Ich bin sehr stolz auf die Mitarbeiter, die wir an Bord geholt haben, um Akutars auf eine Art und Weise auf den Markt zu bringen, wie es bisher noch niemand getan hat. Unser Team und unsere erweiterte Familie von Schöpfern und Visionären ist wahrscheinlich eines der vielfältigsten in der Branche, und das ist kein Zufall - Vielfalt ist einfach, wenn man mit schwarzen Gründern anfängt, die Dinge auf unsere Art machen und von einer so unglaublichen Gemeinschaft wie der unseren unterstützt werden. Gemeinsam bauen wir eine Gemeinschaft und eine Bewegung auf, die größer ist als jede Box, in der jemand vermuten könnte, dass wir arbeiten - wir sind echte Menschen, die zusammenarbeiten, um Kunst zu machen, die bedeutungsvolle Geschichten erzählt und Gespräche im Kryptoraum und weit darüber hinaus antreibt."

Adam Petrick, Chief Brand Officer von PUMA, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit Aku an diesem aufregenden Projekt zu arbeiten, das nicht nur die Mode- und Streetwear-Kultur vorantreibt, sondern auch eng mit der Gemeinschaft und der Repräsentation von Vielfalt verbunden ist - etwas, das für unsere Marke extrem wichtig ist."

Aku begann als NFT-Serie, die auf Johnsons eigener Erfahrung beruhte, als er einen kleinen Jungen fragen hörte, ob Astronauten schwarz sein könnten. Die NFTs sind kurze Videoclips, die Aku folgen, einem kleinen Jungen mit einem überdimensionalen Weltraumhelm, der als Portal zu seinen Träumen und seiner digitalen Erkundung dient. Die 10-teilige Serie wurde in 10 Kapiteln von Februar 2021 bis Februar 2022 veröffentlicht und hat bis heute einen Umsatz von über 24 Millionen Dollar erzielt.

Die erste Akutar-Kollektion wird in den kommenden Wochen auf den Social-Media-Kanälen von Aku zu sehen sein. Akutars wird am 22. April 2022 auf aku.welt starten.

ÜBER AKU

Aku ist ein digitaler Entdecker und Krypto-Native IP, der vom Künstler und ehemaligen MLB-Spieler Micah Johnson entwickelt wurde. Seit dem Start im Februar 2021 ist Aku der erste NFT, der für Film- und Fernsehprojekte optioniert wurde, und der erste NFT, der ins All reist. Aku fördert die nächste Generation von Astronauten, Entdeckern und Träumern. Aku wurde in die prestigeträchtige jährliche Liste der innovativsten Unternehmen der Welt für 2022 von Fast Company aufgenommen. Für Updates, folgt uns auf IG , Twitter , und tretet der Discord -Community bei. FAQ und weitere Informationen unter aku.world/akuverse .

ÜBER MICAH JOHNSON

Micah Johnson ist der Schöpfer von Aku. Nachdem er gehört hatte, wie ein kleiner Junge seine Mutter fragte, ob Astronauten schwarz sein könnten, veröffentlichte Micah eine NFT einer 3D-Animation, die einen Jungen mit einem übergroßen Astronautenhelm zeigt. In weniger als einem Jahr machte dieses NFT Micah von einem Sportler im Ruhestand zum „NFT des Jahres 2020" und zum ersten Schöpfer, dessen NFT für einen großen Spielfilm optioniert wurde. Micah wurde von Fortune zu einem der „Top 50 Most Influential People in NFTs" ernannt. Seine Weitsicht und sein Glaube an die web3-Communities zur Verbreitung von IP haben Aku bis heute ein Umsatzvolumen von über 24 Millionen Dollar beschert.

PRESSEANFRAGEN

