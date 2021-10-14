Al Dahana выигрывает в Дубайском суде у Nissan Motor Co около 1,3 млрд дирхамов

Al Dahana объявляет о решении Дубайского суда: компания Nissan Motor Co и ее ближневосточная дочерняя организация, в течение десяти лет находившие возможности для перенаправления прибыли в ущерб своему партнеру, проиграли в суде компании Al Dahana FZCO в ходе принципиально важного процесса около 1,3 млрд дирхамов

ДУБАЙ (Объединенные Арабские Эмираты), 14 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компании Nissan Motor Co. Ltd. и Nissan Middle East обязаны выплатить более 1,3 млрд дирхамов (включая проценты) в пользу своего партнера Al Dahana FZCO согласно знаковому решению суда по иску, поданному последним.

В указанном иске, первоначально поданном 4 июля 2019 года, была затребована компенсация убытков, понесенных в результате нарушения контракта со стороны компании Nissan, ее дочерней организации Nissan Middle East и двух назначенных директоров. 29 сентября 2021 года Дубайский суд первой инстанции вынес решение, предписывающее компании Nissan и ее аффилированным лицам совместно выплатить компании Al Dahana 1,3 млрд дирхамов, включая проценты.

Рассмотрев представленные доказательства и положения закона, 4 октября 2021 года Дубайский суд по неотложным вопросам издал постановление о наложении ареста в порядке обеспечения иска на товары и движимое имущество, банковские счета и остатки средств указанных двух компаний и оценил задолженность последних приблизительно в 1,3 млрд дирхамов, включая проценты.

Говоря об этом знаковом решении, глава Al Dahana Group Нассер Ватар (Nasser Watar) заявил следующее: «Компания Al Dahana чрезвычайно довольна вердиктом суда и хотела бы поблагодарить Дубайские суды за их беспристрастное и справедливое решение. Мы чувствуем себя услышанными и убеждены в том, что это проложит путь к поиску справедливости и для других региональных компаний».

SOURCE Al Dahana