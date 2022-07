Al Hamra met en vente des villas indépendantes avec vue sur la mer dans la phase 2 de Falcon Island

La phase 2 propose 127 maisons de ville semi-individuelles avec vue sur le canal et des villas indépendantes avec vue sur la mer. Les investisseurs peuvent bénéficier de modalités de paiement flexibles, y compris des formules de paiement anticipé après livraison.

Falcon Island se situe dans la communauté résidentielle primée d'Al Hamra Village, qui se trouve dans le corridor de croissance de Ras Al Khaimah s'étendant d'Al Jazeera Al Hamra à Al Marjan Island.

Outre une architecture raffinée, des espaces ouverts et tranquilles et des équipements inégalés, la conception et la construction des résidences de Falcon Island suivront une approche écologique respectueuse des normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique, de conservation de l'eau et de contrôle de la pollution.

Cet objectif sera atteint grâce à des initiatives respectueuses de l'environnement telles que l'exploitation de l'énergie solaire, l'utilisation de produits écologiques certifiés et de matériaux à faibles émissions. Chaque résidence est équipée de bornes de recharge pour les voitures et les buggys électriques.

La construction devrait commencer en septembre 2022 et s'achever dans deux ans.

Benoy Kurien, PDG du groupe Al Hamra, a déclaré : « La forte réaction des investisseurs internationaux à la phase 1 reflète la qualité de l'offre, les rendements à long terme assurés par Falcon Island et la popularité de Ras Al Khaimah en tant que destination privilégiée où vivre et passer des vacances. Nous sommes convaincus qu'il en sera de même pour la phase 2. Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre de notre feuille de route stratégique quinquennale, de 2023 à 2027, qui vise à stimuler une croissance soutenue gContact : Atrayee Choudhury, [email protected], +9714 4507600

râce à des projets conformes à notre objectif de faire de l'Émirat l'une des principales destinations d'investissement, d'affaires, de résidence et de tourisme. »

Parmi les autres points forts de l'établissement figure la proximité du club de golf de classe mondiale Al Hamra Golf Club et de l'Al Hamra Marina and Yacht Club, qui propose un ferry vers et depuis la marina où vous pouvez arrimer votre bateau et prendre le ferry pour rentrer chez vous. Les équipements proposés dans la communauté comprennent des piscines, un gymnase, un centre communautaire, des chemins de promenade et un court de tennis.

Ras Al Khaimah, l'un des sept émirats qui forment les EAU, est aujourd'hui la destination touristique et d'investissement qui connaît la plus forte croissance dans le pays.

Pour obtenir plus d'informations, contactez [email protected] ou composez le 800 AL HAMRA.

Vidéo : Falcon Island

Image - https://mma.prnewswire.com/media/1862896/Falcon_Island_by_Al_Hamra.jpg

SOURCE Al Hamra