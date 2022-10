Alcançando o máximo de overclocking! Placa-mãe GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON da GIGABYTE estabelece novo recorde mundial

TAIPEI, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca líder mundial de computadores GIGABYTE anunciou com orgulho o recorde mundial de overclocking do CINEBENCH R23 em 56783 pts, atestado pela HWBOT e confirmado pela mais nova Z790 TACHYON AORUS com Core™ i9-13900K all-core OC 7584 MHz e DDR5-8300 OC em 25 de outubro. Diferentemente de outros produtos que apresentam alta frequência em um único núcleo, o Z790 TACHYON AORUS demonstra o desempenho ímpar com OC em todos os núcleos.

Escalando o máximo de overclocking! Placa-mãe GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON da GIGABYTE estabelece novo recorde mundial (PRNewsfoto/GIGABYTE)

A Z790 AORUS TACHYON da GIGABYTE foi projetada por renomados overclockers exclusivamente para operar com overclocking extremo. Com gerenciamento de energia abrangente por meio de seu avançado projeto de energia VRM direto, bem como o design térmico de cobertura total da área MOS para aprimorar significativamente a dissipação de calor. Enquanto isso, o projeto do kit de overclocking integrado na placa-mãe oferece teclas de atalho, interruptores de alternância e funções de detecção de tensão para ajuste de overclock. O design amigável torna os ajustes mais convenientes e permite que os overclockers revelem o potencial de overclock da Z790 AORUS TACHYON.

Veja mais informações sobre a pontuação da Z790 AORUS TACHYON da GIGABYTE no CINEBENCH R23. Além da Z790 AORUS TACHYON, a GIGABYTE também apresentou os modelos Z790 emblemáticos e de última geração que estão disponíveis no mercado a partir de 20 de outubro. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/GIGABYTE_Z790_series

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1930408/Ascend_Throne_Overclocking__GIGABYTE_Z790_AORUS_TACHYON_Motherboard_Set_New.jpg

FONTE GIGABYTE

