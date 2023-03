ALCEDIAG y SYNLAB aúnan fuerzas en Europa para luchar contra el retraso en el diagnóstico del trastorno bipolar con la prueba EDIT-B™

EDIT-B: First-in-class CE-marked blood test differentiating bipolar disorder from depression

Se estima que un 2,3% de la población en Europa está afectada por el trastorno bipolar (TB) [1] , una cifra sin duda subestimada, ya que transcurre una media de entre 8 y 10 años entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico [2] .

Hasta la fecha, el diagnóstico del TB se basa en un examen clínico psiquiátrico del paciente, realizado por un psiquiatra.

El TB es tan difícil de diagnosticar porque a menudo se confunde con la depresión. Los pacientes diagnosticados erróneamente podrían recibir un tratamiento inapropiado, que incluso empeoraría su estado de salud.

Con el fin de reducir notablemente las conjeturas en torno al diagnóstico, ALCEDIAG y SYNLAB anuncian, con ocasión del 31º Congreso de la EPA, la disponibilidad de EDIT-B™, el primer análisis de sangre in vitro con marcado CE diseñado para diferenciar el TB de la depresión.

EDIT-B™: una respuesta biológica fiable, validada y rápida para reducir el retraso en el diagnóstico y el tratamiento de una necesidad médica no cubierta.

ALCEDIAG y SYNLAB hacen que EDIT-B™, basado en la edición del ARN y la IA, esté disponible para los profesionales sanitarios especializados y sus pacientes en Europa.

Validado clínicamente en dos estudios clínicos[3] en cohortes independientes y con marcado CE IVD[4], ofrece un rendimiento destacable con una sensibilidad y una especificidad por encima del 80%. Su objetivo es ayudar a los profesionales a realizar diagnósticos más ágiles; reduciendo el retraso en el diagnóstico a unos pocos días; la atención al paciente mejorará drásticamente y se optimizará su tratamiento.

"Cuando el cerebro no funciona correctamente, envía señales igual que lo haría un hígado enfermo. Estas señales, o biomarcadores, se pueden reflejar en un análisis de sangre, basándose en la edición del ARN, lo que permite un diagnóstico más rápido. La introducción de la biología en la psiquiatría es una revolución", comenta la Dra. Dinah Weissman, co-fundadora y Directora Científica de ALCEDIAG.

"Estamos muy orgullosos de formar parte del proyecto EDIT-B, que dará una respuesta a tantos pacientes que deben enfrentarse a un difícil recorrido antes de recibir un diagnóstico. La disponibilidad de este análisis realmente supondrá un cambio radical en el área de la psiquiatría", declara Giovanni Gianolli, CEO de SYNLAB Italia.

EDIT-B™ complementa las escalas clínicas existentes. Técnicamente, mide la edición del ARN para marcadores específicos en la sangre de los pacientes. ALCEDIAG, que se encargó de desarrollar el análisis y de garantizar su conformidad reguladora, utiliza la tecnología de vanguardia Secuenciación de Nueva Generación (NGS, por sus siglas en inglés) en combinación con algoritmos patentados que hacen uso de la inteligencia artificial (IA).

EDIT-B™ está disponible en Italia. Muy pronto estará disponible en Francia y Suiza, a lo largo de 2023, y gradualmente en otros países (SYNLAB está presente en 26 países de Europa).

Acerca de ALCEDIAG

ALCEDIAG es una empresa encargada de realizar diagnósticos innovadores, centrada en la salud mental, que aprovecha la biología molecular avanzada y la inteligencia artificial para descubrir y validar clínicamente el uso de nuevos biomarcadores patentados basándose en la edición del ARN. ALCEDIAG es una filial de ALCEN, un grupo industrial francés centrado principalmente en la innovación para dar respuesta a los desafíos de la sociedad.

Acerca de SYNLAB

SYNLAB lucha cada día para situar a la gente y su salud en el centro del objetivo, a través de la responsabilidad, la fiabilidad y la innovación, y ha introducido en Italia un nuevo enfoque "integrado" de la prevención médica y la atención sanitaria de conformidad con los más altos estándares de calidad europeos. Su objetivo es ofrecer a los clientes una base sólida y fiable para tomar las mejores decisiones terapéuticas posibles.

