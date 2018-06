Alchem International obtient un certificat de conformité de l'EDQM pour son processus de production innovant destiné à résoudre les problèmes de stabilité de la digoxine micronisée

Alchem International Private Limited (« Alchem »), une société pharmaceutique privée spécialisée dans la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs à base de plantes, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un certificat de conformité (CDC) de la Direction européenne de la qualité du médicament (EDQM) pour son processus de fabrication innovant de digoxine micronisée qui surmonte les problèmes de stabilité, de réglementation et de formulation pour les fabricants génériques de comprimés de digoxine.

Raman Mehta, PDG et président d'Alchem, a commenté en ces termes depuis le bureau européen d'Alchem à Genève (Suisse), « Alors que les formulations génériques de digoxine comparées au princeps Lanoxin ont dû transiger à ce jour sur la biodisponibilité et la dissolution en raison des problèmes de stabilité liés à la digoxine micronisée, les innovations de notre équipe R&D en matière de processus ont éliminé ces obstacles ». Raman Mehta a ajouté, « Nos clients sont maintenant capables de formuler la digoxine à la distribution granulométrique (DG) optimale avec une molécule qui est stable pour le transport et pendant un an à température ambiante (15 à 25 degrés Celsius) et 3 ans en entreposage frigorifique (3 à 8 degrés Celsius). Nous sommes très confiants que la durée de stabilité sera prolongée à cinq ans au vu des études de stabilité en cours qui indiquent un avantage certain pour la manipulation et la formulation. »

La digoxine est un médicament spécialisé administré par voie orale ou intraveineuse pour traiter diverses maladies cardiaques y compris la fibrillation auriculaire, le flutter auriculaire et l'insuffisance cardiaque. La gamme posologique de la digoxine est basse et étroite, spécifique au patient, et doit être calculée en fonction de l'état de santé, de l'âge, du poids, du sexe et de la clairance de la créatinine.

En raison de cette gamme posologique basse et étroite spécifique au patient (les comprimés ne contiennent normalement que 62,5mcg par comprimé), la production des formes posologiques orales présente un défi particulier pour les fabricants de produits pharmaceutiques en termes d'homogénéité, de dissolution et de biodisponibilité optimale.

Des recherches spécifiques sur la formulation de digoxine publiées dans The European Journal of Clinical Pharmacology[1] indiquent que la taille des particules est un déterminant important du taux de dissolution et de biodisponibilité de la digoxine. L'étude a démontré que la biodisponibilité de la digoxine dans les comprimés dont les tailles de particules sont de 7 mu ou de 13 mu était 78 à 97 % celle de la digoxine en solution tandis que la biodisponibilité des comprimés dont les particules sont de plus grande taille est nettement plus faible. La biodisponibilité des comprimés dont les particules étaient les plus grosses (102 mu) était seulement de 39 % comparée à la solution de référence [1],[2] .

L'importance de la taille des particules est confirmée par le princeps de la catégorie Lanoxin qui utilise une distribution granulométrique (DG) de 10 μ : NLT 85 %, 20 μ : NLT 95 %, 30 μ : NLT 99 %. Bien que la micronisation post-production de la digoxine puisse être employée et l'ait été par certains fabricants d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour tenter de reproduire la spécification, elle ne peut pas fournir la même gamme de distribution granulométrique et la micronisation post-production compromet également la stabilité de l'ingrédient actif (API). De plus, les autorités réglementaires telles que l'EDQM n'acceptent pas la micronisation post-production sur les API si cela n'est pas entièrement décrit dans le dossier API (DMF) ou le CDC (CEP) car elle a le potentiel de changer la structure, l'intégrité et la stabilité des ingrédients actifs.

Alchem International a relevé ces défis en revisitant le processus de production afin d'obtenir la DG cible dans le flux durant le processus de production plutôt que post-production pour fournir une molécule stable. La délivrance d'un CDC (CEP) après une évaluation et un audit BPF par l'EDQM démontre la capacité et la robustesse du nouveau processus de production et ce processus fait aujourd'hui l'objet d'un dépôt de brevet.

À propos d'Alchem International

Alchem International est une société privée qui fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et offre 18 dossiers DMF faisant l'objet de dépôts réglementaires dans plus de 20 pays du monde.

Rendez-vous sur : http://www.alcheminternational.com.

Références.

