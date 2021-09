Alchemia Communications Group se transforma: primera década de hacer alquimia

El lenguaje cálido, cercano, alegre y profesional con el que Alchemia se identifica con sus clientes, puede apreciarse a partir del día de hoy en su totalmente nuevo website: www.alchemia.com.mx, con imágenes, movimientos y contenidos de interés y consulta que definen su quehacer, valores, servicios y casos de éxito en diferentes sectores, en un formato más congruente con las tendencias y plataformas actuales.

El nuevo website incluye un ecosistema de recursos donde conviven sus medios de comunicación propios y en el que hoy por hoy puede consultarse un blog (Beyond the Blog) y podcast (The Alchemist Report Radio), como la primeras piezas digitales de esta nueva recarga creativa de la empresa.

Alchemia se ha consolidado como una de las agencias de comunicación y marketing integrado más innovadoras de la última década, gracias al desarrollo e implementación de prácticas internacionales que han generado éxito a miles de negocios a nivel global y que con su aplicación a sus clientes en México y en otras geografías, se co-diseñan estrategias ganadoras.

"La fórmula que hemos aplicado en estos primeros diez años de vida, ha sido mantener vivos y alineados nuestros valores y principios con los del tercer milenio en términos de inclusión, sustentabilidad e igualdad de oportunidades, mismos que podemos ver ya reflejados en nuestro website. Esta evolución gráfica en nuestra marca expresa la magia y la transformación que día a día desarrollamos junto con nuestros clientes, cuya confianza ha sido el eje de los resultados sorprendentes que hemos alcanzado", explicó Lourdes Berho, CEO y Presidente de Alchemia Communications Group.

Como los antiguos alquimistas, cada unidad de negocio en la organización desarrolla un trabajo de acupuntura para hallar en el ADN de sus clientes de todo tipo de industrias, los componentes que representan una mayor oportunidad para impulsar sus fortalezas y obtener lo mejor de ellos hacia la consolidación de sus negocios.

