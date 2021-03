Alcimos : Action de groupe potentielle par des investisseurs dans les fonds du Crédit Suisse affectés par les développements de Greensill Capital

LONDON, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Alcimos Limited, une société ayant son siège social au 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, Royaume-Uni ("Alcimos") a mandaté Chabrier Avocats S.A., Rue du Rhône 40, 1211 Genève, Suisse ("Chabrier") et Strelia s.à.r.l., 14 Rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg ("Strelia") afin de les conseiller sur le bien-fondé de réclamations potentielles à l'encontre de Credit Suisse AG et des entités affiliées par des investisseurs actuels et passés dans les fonds suivants ("Investisseurs"):

Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund

Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund

Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Investment Grade Fund

Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund

Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Bond Fund

Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund

Credit Suisse (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund

Credit Suisse (Lux) Institutional Target Volatility Fund

Les conseils reçus de Chabrier et Strelia pourront être utilisés dans le but d'organiser une potentielle action collective et d'organiser le financement de ce contentieux.. Les investisseurs concernés qui souhaiteraient participer à une telle action collective potentielle sont invités à contacter [email protected].

Chabrier, Strelia et Alcimos n'auront droit à aucun paiement de la part des investisseurs.

Alcimos a récemment organisé une action collective similaire, dirigée par des investisseurs contre UBS SA devant les tribunaux suisses, en lien avec des obligations garanties par Folli Follie S.A et trouvé un financement pour ce contentieux.

Contact:

George Kintis

[email protected]

+44 203 575 1250

SOURCE Alcimos Limited