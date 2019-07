Alcohol Justice informa: El Comité GO de la Asamblea de California ignora el alarmante análisis de costo-beneficio del proyecto de ley para mantener a los bares abiertos hasta las 4am, aprueba el SB 58

La medida pasó por el Comité GO por un solo voto. El conteo oficial fue 11 a favor, 5 en contra y 5 que no votaron. – una forma menos politizada de decir "no". Así es que votaron: Votos del 'sí': Aguiar-Curry (D-Winters), Berman (D-Palo Alto), Bonta (D-Alameda), Brough (R-Dana Point), Daly (D-Anaheim), Eduardo Garcia (D-Coachella), Gipson (D-Carson), Gray (D-Merced), Jones-Sawyer (D-Los Ángeles), Low (D-Campbell), Robert Rivas (D-Hollister) Votos del 'no': Cooley (D-Rancho Cordova), Lackey (R-Palmdale), Melendez (R-Lake Elsinore), Quirk-Silva (D-Fullerton), Salas (D-Bakersfield) No votaron: Bigelow (R-O'Neals), Cooper (D-Elk Grove), Gallagher (R-Yuba City), Mathis (R-Visalia), Blanca Rubio (D-Baldwin Park)

"Me opongo firmemente a este proyecto de ley", dijo el miembro de la Asamblea Tom Lackey (R-Palmdale), miembro del Comité GO, vicepresidente del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea de California, y un veterano patrullero de carreteras de California de 28 años. "El resultado claro de este proyecto de ley es que pondrá en peligro muchas vidas. La conducción en estado de ebriedad aumenta mientras más tarde sea. Las investigaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) ha mostrado que un 54% de todos los accidentes de tránsito se deben a los efectos del alcohol después de las 2 de la mañana. Pero hay otros factores que debemos tomar en cuenta. Después de pasar 18 años trabajando como patrullero de carreteras de California durante estas horas, tengo conocimiento directo de la tragedia que resulta cuando la conducción bajo los efectos del alcohol se combina con la fatiga extrema que también observamos en los conductores entre las 2am y 4am. A través de esta legislación, extenderemos las horas de mayor peligro y eso es terrible, reprensible, repugnante, aterrador y debe denunciarse. Si este proyecto pasa a ser ley, veremos infinidad de tragedias en beneficio de las ganancias financieras. ¡Debería darnos vergüenza! Si el dinero se ha vuelto tan poderoso en nuestra sociedad, realmente necesitamos reevaluar lo que estamos haciendo aquí".

Una mayoría simple del comité votó a favor del proyecto de ley a pesar de recibir nuevas pruebas del enorme daño social neto que el llamado "proyecto piloto" causaría. Ignoraron las conclusiones de un análisis divulgado el martes en eventos de prensa en el Ayuntamiento de Los Ángeles y en las escalinatas del capitolio del estado en Sacramento, titulado "High Cost of the 4 A.M. Bar Bill" (Alto costo del proyecto de ley para mantener a los bares abiertos hasta las 4am).

Este primer análisis de costo-beneficio de su clase que detalla los efectos de cambiar la política de alcohol del estado para permitir una última llamada más tarde en bares, restaurantes y clubes nocturnos fue preparado por la respetada organización de 60 años de Oakland, Alcohol Research Group (ARG), un proyecto del Instituto de Salud Pública. Alcohol Research Group encontró que, de convertirse el proyecto en ley, la previsión de los costos sociales generados anualmente en la Ciudad de Los Ángeles por sí solos ascendería a $88 millones a $354.5 millones; mientras que los ingresos adicionales serian solamente de $36.5 millones a $146.1 millones. El costo social neto del daño a Los Ángeles en el periodo de prueba de cinco años seria mínimamente de $266.5 millones. El análisis detalla los costos sociales en porcentajes, incluyendo: productividad perdida, enfermedades, lesiones y accidentes – 72%; accidentes de tránsito, mortalidad temprana y crimen – 28%.

"Mientras que queremos que nuestros negocios prosperen, nada bueno puede salir de servir alcohol hasta las 4am. Si esto se aprueba, podemos esperar más casos de conducción bajo la influencia del alcohol, más lesiones por conducir en estado de ebriedad y más muertes relacionadas con el alcohol tanto dentro de las jurisdicciones permitidas como dentro de sus comunidades vecinas", dijo Paul Koretz, concejal municipal de Los Ángeles. "Los daños y costos se extenderán por nuestras calles y carreteras y comunidades obligando a todas las municipalidades a pagar el precio del personal encargado de hacer cumplir la ley y EMT adicionales y otros costos. De la publicación del análisis de costo-beneficio, confirmamos que las pérdidas de ingresos son mucho mayores que las ganancias para cualquier ciudad que participe".

El "High Cost of the 4 A.M. Bar Bill" fue una respuesta a la narrativa parcial de ingresos al estado, y al desarrollo económico de la vida local nocturna ofrecido por el Senador Scott Wiener, el autor del SB 58. El proyecto de ley, el tercer intento por Wiener en tres años para alterar las protecciones de una última llamada uniforme estatal, daría a 10 ciudades en el llamado "programa piloto" la capacidad de extender las horas de venta de alcohol hasta las 4 de la mañana.

"El Comité GO falló a la gente de California, así como el SB 58 no protege la salud y la seguridad públicas de los residentes y visitantes de California dando prioridad a los intereses privados y corporativos", dijo Veronica De Lara, copresidenta de la California Alcohol Policy Alliance. "Este proyecto de ley no reconoce que los aumentos en el daño relacionado con el alcohol ocurrirán de extenderse las horas de servicio por dos horas adicionales. Este proyecto de ley ignora los actuales costos del daño relacionado con el alcohol en el estado de California y desestima los crecientes costos del daño relacionado con el alcohol para los individuos, consumidores y familias, y para la sociedad y el gobierno".

"Al autor del SB 58 y a otros partidarios del proyecto de ley les gusta afirmar que el proyecto de ley alinearía a California con al menos 15 otros estados donde las jurisdicciones locales tienen autoridad para decidir las horas de servicio de bebidas alcohólicas", dijo Michael Scippa, el director de asuntos públicos de Alcohol Justice. "Este argumento falso ignora el hecho de que algunas de estas jurisdicciones locales en realidad han cambiado la última llamada a una hora más temprana a fin de reducir los daños y costos relacionados con el alcohol".

El "High Cost of the 4 A.M. Bar Bill" documenta desagradablemente las peores preocupaciones de Alcohol Justice y CAPA de que la salud y la seguridad públicas se verían comprometidas gravemente si SB 58 se convierte en ley. Los defensores de la seguridad y la salud públicas desde el principio están convencidos de que este cambio en las políticas no beneficiará a la comunidad, pero sí beneficiará a los intereses privados y corporativos a gran costo público.

"Es una lástima que el comité haya elegido las ganancias de la industria de alcohol en lugar de la salud y seguridad de todos los californianos", dijo Ramon Castellblanch, PhD., Profesor Emérito, Universidad Estatal de San Francisco. "¿Qué más pruebas requieren los responsables políticos para hacer lo correcto?"

"Los autores del 'High Cost of the 4 A.M. Bar Bill' , los doctores Subbaraman y Kerr, han mostrado sin duda alguna que el SB 58 perjudica económicamente a California y pone en peligro las vidas de los residentes", dijo Carson Benowitz-Fredericks, director de investigaciones en Alcohol Justice. "Se unen a decenas de investigadores revisados por colegas que señalan lo mismo. Es inquietante el hecho de que los responsables políticos se niegan a escuchar la ciencia".

"Sumar los daños e ingresos para los programas pilotos en 10 ciudades del estado produce un estimado muy conservador que, durante los cinco años del SB 58, los residentes y gobierno de California sufrirían $701.2 millones en costos sociales netos. Ello supone, como una estimación conservadora, que el 5% de los bares, restaurantes y clubes nocturnos en las diez ciudades del proyecto piloto cambiarán la hora de servicio de alcohol a las 4am. El costo verdadero del SB 58 es astronómico y hay que derrotar el proyecto de ley", dijo Brenda Villanueva, copresidenta de la Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance (LADAPA).

La concejal municipal de Los Ángeles Nury Martinez dijo, "Este proyecto de ley ignora a los miles de vidas perdidas y familias destrozadas por la conducción bajo los efectos del alcohol solamente para sacar unos dólares más de nuestros vecindarios. Puede que haya partidarios del SB 58 en Sacramento, pero yo no soy uno de ellos. Aplaudo a Alcohol Justice y al concejal Paul Koretz por defender a nuestras comunidades y decir la verdad acerca de este terrible proyecto de ley".

"Gracias a este informe, podemos poner cifras reales al impacto para la salud y la seguridad públicas del SB 58", dijo Sarah Blanche, copresidenta de la Los Angeles Drug and Alcohol Policy Association (L.A.DAPA). "Si se aprueba el proyecto de ley, el informe proyecta que habrá 3,200 casos adicionales de conducción bajo la influencia de alcohol solamente en la Ciudad de Los Ángeles. Se necesitarán más de 94 mil transportes en ambulancia adicionales cada año. Este tipo de costo es inaceptable. El SB 58 es peligroso para Los Ángeles y para el resto de California".

"¿Por qué permitir dos horas más de uso del alcohol en un establecimiento si ya conocemos las consecuencias? Hacer como si esto fuera bueno para nuestra comunidad es Engañoso. Desigual. Injusto", dijo Maurina Cintron, miembro del caucus LGBTQ+. "Los datos muestran que la comunidad LGBTQ sufre desproporcionadamente el abuso del alcohol. Ayúdame a entender por qué la política se escribiría sin tener en cuenta los problemas para la salud. ¿Por qué hemos de continuar permitiendo que las grandes empresas de alcohol se aprovechen de nuestras comunidades vulnerables? Esta política no es algo que nadie en la comunidad LGBTQ o heterosexual tendrá la oportunidad para decidir con su voto, por eso, necesitamos que nuestros representantes locales hablen en nuestro nombre".

"Soy madre y abuela de Koreatown, Westlake y recientemente una residente de Pico Union", dijo Miriam Castro, promotora. "Como peatona, todos nosotros que caminamos estamos expuestos a cualquier cosa en estas calles. Pienso que los costos sociales y la pérdida de productividad por enfermedades, accidentes de tránsito, mortalidad temprana y crimen necesitan ser reconocidos. El costo social del SB 58 será más que los beneficios. El 'High Cost of the 4 A.M. Bar Bill' debe ser considerado cuidadosamente por los legisladores. Demuestra claramente de que, durante el periodo de 5 años del proyecto piloto de ventas de alcohol extendidas hasta las 4am, ¡los costos podrían situarse entre los $266 millones y $1 mil millones solo en Los Ángeles!"

"Tal como esperábamos tristemente, el Senador Wiener irrespetó cada argumento para defender la salud y la seguridad públicas durante la audiencia del Comité GO de la Asamblea", dijo Sonny Skyhawk, actor, productor, ciudadano de la tribu Rosebud de los Sioux, fundador de Indígenas Americanos en el Cine y la Televisión, y miembro del consejo de Alcohol Justice. "Descartó y negó el nuevo análisis de costo-beneficio, y toda la ciencia revisada por colegas que existe. Hizo esto para ocultar la prolongación de las horas on-sale como algo beneficioso a su preciosa 'vida nocturna'. A ello seguimos diciendo que toda la vida es preciosa".

Según informes revisados por los Centros para el Control de Enfermedades, California ya sufre $35 mil millones en daños relacionados con el alcohol cada año, con 10,500 vidas perdidas y cientos de miles de lesiones adicionales. La parte de esta terrible factura que tendrán que pagar los gobiernos locales y el estatal asciende a la enorme cifra de $14.5 mil millones anualmente.

"Con este desalentador voto del comité, el estado está más cerca de crear un cambio en las políticas muy peligroso", dijo Richard Zaldivar, fundador y CEO del Wall Las Memorias Project, copresidente de CAPA, vocero para el caucus LGBTQ+, y miembro del consejo de Alcohol Justice. "Este cambio beneficiará económicamente a los vendedores de alcohol en el epicentro de los distritos de entretenimiento de la vida nocturna al tiempo que irradiará un aumento de los daños y costos hacia las comunidades vecinas, incluyendo muchas personas de color, los desfavorecidos económicamente y los que se identifican como LGBTQ".

"El SB 58, como el SB 905 del año pasado, y el SB 384 de 2017, es un atento torpe por el Senador Scott Wiener de engañar a la legislatura promoviéndolo como un llamado 'proyecto piloto'. Pero no nos engañemos", dijo Bruce Lee Livingston, director ejecutivo y CEO de Alcohol Justice. "El SB 58 no es nada más que otro intento codicioso de conseguir más ganancias promoviendo el consumo excesivo de alcohol en las primeras horas de la mañana. Alcohol Justice aplaude a los miembros del comité que votaron 'NO' y a los que se abstuvieron. Exhortamos al resto de la Asamblea a hacer lo que el comité GO no cumplió y detener este peligroso experimento".

El proyecto de ley ahora se enfrenta a un voto del Comité de Asignaciones en agosto. Se alienta al público ACTUAR para #STOP4amBarBill (detener el proyecto de ley para mantener a los bares abiertos hasta las 4am) enviando un mensaje de texto con la palabra JUSTICE al 313131.

