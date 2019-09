Alcohol Justice: la Asamblea de California DETIENE el experimento de extender el horario de los bares

"A las 3 a.m. de esta mañana el proyecto de ley de los bares murió, para que los californianos no mueran" , declaró Bruce Lee Livingston, director ejecutivo / CEO de Alcohol Justice. " Scott Wiener no debe resucitar e sta idea peligrosa de extender el horario de los bares por cuarta vez el año próximo: la Asamblea ya no lo permitirá".

Justo antes de la votación final en el pleno de la Asamblea , el asambleísta Tom Lackey, ex oficial de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), se dirigió a sus colegas: "… Mientras los miembros presionan ese botón verde esta mañana sobre el #SB58 – el proyecto de ley del cierre de los bares a las 3 am, quiero testimoniarles que una votación afirmativa enviará a algunas personas a la tumba. Cómo pueden aceptar eso, nunca lo sabré".

El Concejo Municipal de Los Ángeles , así como el Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles, aprobaron recientemente resoluciones que se oponen al peligroso "proyecto piloto", como le llaman. Ellos, y una impresionante mayoría de la Asamblea estatal, repitieron la declaración de veto del año pasado por el gobernador Brown sobre el casi idéntico SB 905 de Wiener. El gobernador Brown dijo: "Creo que hay suficiente alboroto desde la medianoche hasta las 2 sin agregar dos horas más de descontrol".

"Esta es una gran victoria", dijo Paul Koretz, concejal de la Ciudad de Los Ángeles. "La Asamblea de California eligió la seguridad de sus residentes antes que las ganancias de los negocios relacionados con el alcohol. Estoy orgulloso de sus acciones y de la coalición que luchó contra este proyecto peligroso".

"La Asamblea estatal habló temprano esta mañana y el pueblo de California ganó al derrotar el SB 58", dijo Richard Zaldívar, director ejecutivo y fundador del Proyecto The Wall-Las Memorias, copresidente de la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA). "Detuvimos el intento del lobby de la vida nocturna de dañar a nuestras comunidades. Gracias a ustedes, los miembros de la Legislatura que votaron por la gente y no por los intereses especiales".

A fines de agosto, una sorpresiva enmienda del Comité de Asignaciones de la Asamblea redujo el cambio en la última llamada de los bares del SB 58 de 4 a.m. a 3 a.m. Sin embargo, los críticos del cambio de política no tardaron en señalar que incluso una hora más de ventas de bebidas alcohólicas en diez ciudades trastorna las protecciones de una última llamada uniforme a las 2 a.m. en todo el estado. Las comunidades contiguas habrían experimentado un incremento de los daños y los costos, mientras los vendedores de bebidas alcohólicas en el epicentro de los distritos de entretenimiento de vida nocturna habrían visto beneficios económicos marginales.

En 2018, se presentó a la Legislatura la evidencia de un incremento de los daños en un informe de Alcohol Justice/CAPA titulado La amenaza nocturna: ciencia, daños y costos de extender el horario de servicio en los bares (The Late Night Threat, Science, Harms, and Costs of Extending Bar Service Hours). El informe destacaba los datos existentes, apoyando cómo los efectos agudos de extender las ventas de alcohol se propagarían a "Zonas de Salpicadura" alrededor de las ciudades del proyecto piloto.

Este año la respetada organización ARG , con sede en Oakland, un proyecto del Instituto de Salud Pública, hizo un nuevo análisis. El "El Alto Costo del Proyecto de los Bares Abiertos hasta las 4 a.m." (High Cost of the 4 A.M. Bar Bill" ) fue un análisis de costo-beneficio, el primero de su clase, detallando los efectos de cambiar la política del estado sobre el alcohol para permitir una última llamada más tarde en bares, restaurantes y clubes. El análisis documentó con detalles preocupantes las peores inquietudes de Alcohol Justice y CAPA de que la seguridad y la salud pública se afectarían gravemente si el SB 58 se convertía en ley.

"La Asamblea vio claramente a través de la neblina de justificaciones erróneas del senador Wiener y por tercera vez, California dijo NO al peligroso cambio de política de este autor", expresó Michael Scippa, director de Asuntos Públicos de Alcohol Justice. "Parafraseando una canción del Mago de Oz', ... no solo está meramente muerto, está en realidad muy sinceramente muerto'. Y tenemos el compromiso de asegurar que este proyecto zombi de última llamada se haya ido para siempre".

HECHOS

El SB 58 habría permitido que las horas de cierre de establecimientos de venta minorista se extendieran de 2 a.m. a 3 a.m. como parte de un "programa piloto" mal concebido y costeado inadecuadamente, llevado a cabo por la ABC

a como parte de un "programa piloto" mal concebido y costeado inadecuadamente, llevado a cabo por la ABC El SB 58 habría permitido que diez ciudades extendieran la hora de la última llamada: San Francisco , Oakland , Sacramento , Los Ángeles, West Hollywood , Long Beach , Cathedral City , Coachella , Palm Springs y Fresno .

, , , Los Ángeles, , , , , y . El SB 58 habría eliminado las protecciones uniformes en todo el estado de la última llamada a las 2 a.m.

El SB 58 habría costado al estado por lo menos de $3 a $4 millones al año para administrar y mitigar el daño

a millones al año para administrar y mitigar el daño El SB 58 habría costado a las ciudades y pueblos en "Zonas de Salpicadura" millones más

El SB 58 hace caso omiso de 40 años de investigaciones de salud pública revisadas por colegas sobre los peligros de extender la última llamada

El SB 58 ignora $35,000 millones en daños anuales relacionados con el alcohol en California

millones en daños anuales relacionados con el alcohol en El SB 58 habría subsidiado y premiado a los vendedores de bebidas alcohólicas en la vida nocturna a expensas de los contribuyentes

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California ya sufre más daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: más de 10,500 muertes causadas por el alcohol, $35,000 millones en costos totales, $14,500 millones en costos para el estado.

Organizaciones miembros de CAPA

Alcohol Justice

Fundación de Educación de Alcohol-Narcóticos de California

ADAPP, Inc.

ADAPT del Valle de San Ramón

Recursos Comunitarios del Área de la Bahía

Behavioral Health Services, Inc.

Consejo de California sobre Problemas con el Alcohol

sobre Problemas con el Alcohol CASA para Vecindarios Seguros y Saludables

Centro para el Desarrollo Humano

Centro de Recuperación Abierta

DogPAC de San Francisco

Fundación Dolores Huerta

Centro Eden para la Juventud y la Familia

para la Juventud y la Familia Instituto de Estrategias Públicas

Red FASD del Sur de California

FreeMUNI – SF

Friday Night Live Partnership

Centro Juvenil y Comunitario de Koreatown

Laytonville Healthy Start

Friday Night Live del Condado de Los Ángeles

Ángeles Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles

Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles

Ángeles Oficina Luterana de Política Pública – CA

Centro de Recuperación MFI

Centro de Recursos Familiares de Comunidades de Montaña

Asociación Nacional de Familias Americanas de la Región Asia Pacífico Contra el Abuso de Sustancias

Consejo Nacional sobre Alcoholismo y Drogodependencia – Condado de Orange

sobre Alcoholismo y Drogodependencia – Partnership for a Positive Pomona

Paso por Paso, Inc.

Proyecto SAFER

Pueblo y Salud

Reach Out

Coalición de Prevención de San Marcos

Coalición de Alcohol y Drogas de San Rafael

SAY San Diego

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

Coalición del Sur del Condado de Orange

Tarzana Treatment Centers, Inc.

Proyecto The Wall Las Memorias

Sistemas de Recuperación del Modelo Social UCEPP

Mujeres Contra la Violencia Armada (Women Against Gun Violence)

Juventud por la Justicia (Youth For Justice)

