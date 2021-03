Alcohol Justice lanza formulario en línea para quejas sobre establecimientos con licencia del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC)

SAN RAFAEL, California, 5 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice, organización sin fines de lucro que se dedica a vigilar la industria de las bebidas alcohólicas y que tiene su sede en San Rafael, California, lanzó el formulario ABC ONLINE COMPLAINT FORM, un portal confidencial en el que las personas podrán reportar directamente al Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC) los problemas que presenten los establecimientos relacionados con bebidas alcohólica dentro del estado. Además, Alcohol Justice elaboró la California Community Guide to Responsible Alcohol Sales During the COVID-19 Crises & 10 Things to Look Out for and Report to ABC (Guía comunitaria de California para las ventas responsables de alcohol durante la crisis de la COVID-19 y 10 elementos para observar y reportar al ABC).

"Regulamos más de 90,000 licencias de alcohol en California y estamos agradecidos por ver esta nueva herramienta creada por Alcohol Justice", expresó Eric Hirata, director del ABC. "El formulario de quejas en línea les ofrece a las comunidades una forma fácil de comunicarse con el ABC, de manera que podamos hacer un trabajo aún mejor para mantenerlas seguras".

"Durante los últimos 15 años, Alcohol Justice ha desarrollado su relación con el ABC", señaló Bruce Lee Livingston, director ejecutivo y presidente de Alcohol Justice. "Queremos el mismo resultado que el ABC: una regulación estricta del alcohol que proteja la salud y la seguridad de todos los residentes y visitantes de California. El nuevo portal de quejas confidenciales y la guía son excelentes herramientas que ayudan a lograr ese objetivo".

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), anualmente California sufre más daños relacionados con el alcohol que cualquier otro estado; más de 10,500 muertes asociadas al alcohol, $35,000 millones en costos totales y $14,500 millones en costos para el estado. No sorprende que en California se venda más alcohol que en cualquier otro estado. De acuerdo con el ABC, ellos controlan a cerca de 100,000 establecimientos diferentes con licencia para el expendio de alcohol en todo el estado. Cada funcionario del ABC investiga a 622 puntos de venta, lo cual es lamentablemente insuficiente. Esto genera un ambiente en el cual las regulaciones de salud y seguridad se pueden contravenir con facilidad, con pocas probabilidades de que se entere el ABC.

"Algunos legisladores intentan convertir en leyes las ampliaciones de emergencia de las ventas de alcohol, sin siquiera preguntar a los residentes qué está sucediendo en las calles", indicó Carson Benowitz-Fredericks, gerente de Investigación de Alcohol Justice. "El formulario y la guía en línea que hemos elaborado les facilita mucho a los miembros de la comunidad reconocer las contravenciones y presentar las quejas directamente al ABC. Estas reclamaciones ayudarán a movilizar al ABC para que investigue cualquier comportamiento criminal, daño, amenaza o impacto a la calidad de vida relacionado con algún establecimiento que cuente con licencia de alcohol en California".

El formulario ABC Complaint Form les permite a los miembros de la comunidad registrar con facilidad cualquier tipo de queja sobre un establecimiento con licencia para el expendio de bebidas alcohólicas como bares, restaurantes y tiendas de licores. Cuando se utiliza junto con la guía 10 Things to Look Out For, el formulario ofrece un canal sin inconvenientes para llamar la atención sobre los problemas que surjan a partir de las medidas de "alivios regulatorios" a las ventas de alcohol durante la pandemia de COVID-19 antes de que se vuelvan permanentes.

Alcohol Justice es una organización sin fines de lucro con 34 años de existencia que tiene por objetivo comunidades saludables, libres del impacto negativo de la industria del alcohol. Su misión es promover políticas de salud pública basadas en hechos fehacientes y organizar campañas con diversidad de comunidades y jóvenes en contra de las prácticas perjudiciales de la industria del alcohol.

Para ver la guía California Community Guide to Responsible Alcohol Sales During the Covid-19 Crises & 10 Things to Look Out for and Report to ABC, visite:

https://alcoholjustice.org/maps-tools/community-guide-to-regulatory-relief

Para enviar una queja por medio del portal de Alcohol Justice / ABC, visite: https://alcoholjustice.org/maps-tools/abc-online-complaint-form

Para obtener más información sobre las campañas y los proyectos de Alcohol Justice, visite: https://alcoholjustice.org/

Contacto: Michael J. Scippa 415 548-0492

Jorge Castillo 213 840-3336

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/147418/alcohol_justice_logo.jpg

FUENTE Alcohol Justice

Related Links

http://www.AlcoholJustice.org



SOURCE Alcohol Justice