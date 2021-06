Alcohólicos Anónimos de los EE. UU. y Canadá le dan la bienvenida a la nueva presidente de la Junta

A.A. siempre ha dependido de sus muchos amigos no alcohólicos, que aportan experiencia profesional, buen criterio económico y equilibrio en el grupo de custodios que, con entrega, donan su tiempo e interés al servicio de Alcohólicos Anónimos. Cabe destacar que, de los 21 miembros de la Junta de Servicios Generales de A.A., siete son designados específicamente como custodios Clase A (no alcohólicos) y pueden prestar servicios que los 14 custodios Clase B (alcohólicos en recuperación) no pueden, sobre todo en el ámbito de la información pública sobre A.A., donde pueden mirar directo a la cámara o utilizar su apellido sin preocuparse por el anonimato. Si bien los custodios Clase A no son voceros de la Comunidad, están disponibles para representar a A.A. en entrevistas en distintas plataformas de comunicación: la TV, los medios de comunicación públicos, la radio en línea y podcasts. (Para obtener más información sobre el principio de anonimato de A.A., puede ver un video corto de la Oficina de Servicios Generales de A.A.).