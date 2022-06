ALE Device lança telefone de mesa SIP de ponta com IPS de cinco polegadas com Wi-Fi 2.5/5G e Bluetooth 5.0 integrados

O M8 DeskPhone foi fabricado para novas formas de trabalhar e viver. Ele conta com diversas opções de conectividade, permitindo a sincronização com dispositivos multimídia. Livre dos limites de uma estação de trabalho fixa, ele pode atender às necessidades de conexões comerciais dinâmicas. O áudio líder do setor e as tecnologias adotadas recentemente garantem uma nova experiência em áudio, design, velocidade e desempenho para o usuário final.

Principais recursos

Tela In-Plane Switching (IPS) de cinco polegadas

Nova arquitetura para super velocidade

Wi-Fi 2.5G/5G e Bluetooth 5.0 integrados, USB A e C

Áudio de super banda larga e ajuste de áudio de 360 graus

Conferência local de 12 vias

Teclas sensíveis ao toque com LED

Roda inteligente com iluminação de LED para navegação e controle de volume

Design elegante de tecido inspirado nos telefones residenciais

O M8 DeskPhone é flexível o bastante para acompanhar os usuários em cenários dinâmicos de trabalho, como em escritórios de conceito aberto, salas de reuniões ou em casa. Ele pode ser utilizado como um telefone de mesa convencional, oferecendo áudio atualizado, ou pode substituir um conjunto de equipamentos de conferência e funcionar como telefone de conferência ou alto-falante em uma sala de reuniões. As pessoas podem utilizá-lo até para ouvir música durante seus períodos de pausa.

Acesse o site para saber mais sobre o M8 DeskPhone.

Sobre a ALE Device

A ALE China Co., Ltd, que opera sob o nome comercial "ALE Device", é uma especialista em tecnologias de áudio no mercado global de telefones de mesa, projetando e comercializando dispositivos de comunicação para empresas. O foco da empresa são as tecnologias inovadoras para desenvolver uma ampla gama de dispositivos de comunicação empresarial, como telefones SIP, fones de ouvido e equipamentos de áudio e vídeo para comunicações unificadas. Esses produtos podem ser integrados em uma variedade de soluções com suprimentos simples, de forma econômica, segura e flexível.

Para mais informações, acesse nosso site: www.aledevice.com

