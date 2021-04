Alejandro Fernández anuncia su gira de otoño por Estados Unidos

QUIÉN: Alejandro Fernández, Alex Fernández

Christian Nodal como invitado muy especial en mercados selectos: Los Angeles, San Jose and San Diego Invitadas Especiales: HA*ASH en Miami, FL

QUÉ: Gira de Alejandro Fernández por Estados Unidos.

Producida por Live Nation, la gira de 19 fechas tendrá inicio el 10 de septiembre en el Grand Sierra Theatre de la ciudad de Reno y visitará ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Dallas, Houston, Chicago, Miami y New York, entre otras, antes de finalizar el 24 de octubre en el Arizona Federal Theatre de Phoenix.

BOLETOS: Boletos a la venta a partir del viernes, 16 de abril a las 10AM hora local en Ticketmaster.com .

ORGANIZACIÓN BENÉFICA: Parte de las ganancias serán donadas a Families Belong Together- una campaña de la Alianza Nacional de las Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés) que trabaja para poner fin a las separaciones de familias y promueve la dignidad, unión, y compasión para todos los niños y familias inmigrantes.

FECHAS GIRA ALEJANDRO FERNÁNDEZ 2021:

*con Alex Fernandez

+con Christian Nodal

#HA*ASH

Fri, Sep 10 – Reno, NV – Grand Sierra Theatre^

Sat, Sep 11 – Sacramento, CA – Golden 1 Center*

Sun, Sep 12 – Fresno, CA – Save Mart Center*

Wed, Sep 15 – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena*

Fri, Sep 17 – Albuquerque, NM – Rio Rancho Events Center*

Sat, Sep 18 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center*

Fri, Sep 24 – Houston, TX – Smart Financial Centre at Sugar Land*

Sun, Sep 26 – Chicago, IL – Allstate Arena*

Thurs, Sep 30 – Boston, MA – Orpheum Theatre

Fri, Oct 1 – New York, NY – Hulu Theater at Madison Square Garden

Sun, Oct 3 – Miami, FL – AmericanAirlines Arena#

Tues, Oct 5 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

Fri, Oct 8 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory*

Sat, Oct 9 – Hidalgo, TX – Payne Arena*

Sun, Oct 10 – San Antonio, TX – AT&T Center*

Fri, Oct 15 – San Jose, CA – SAP Center at San Jose+

Sat, Oct 16 – San Diego, CA – Viejas Arena+

Fri, Oct 22 – Los Angeles, CA – The Forum+

Sun, Oct 24 – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre*

^ No es una fecha de Live Nation

MÁS INFORMACIÓN: ¡El tan esperado Alejandro Fernández, Hecho en México US TOUR llega a una ciudad cerca de ti!

Tras alcanzar 4 sencillos #1 consecutivos, Alejandro Fernández anunció hoy su gira de otoño por Estados Unidos. El múltiple ganador de GRAMMYs e hijo del legendario Vicente Fernández ha conquistado escenarios alrededor del mundo gracias a su interpretación muy personal de la música mexicana. Ha vendido más de 35 millones de discos a nivel mundial y ganado innumerables premios y nominaciones. Alejandro es el primer artista en alcanzar el #1 en el listado de Top Álbumes Latinos de Billboard en los 1990s, '00s, '10s, y '20s.

Su más reciente álbum, Hecho en México, debutó #1 en la lista de Top Álbumes Latinos de Billboard. El álbum marcó el regreso de Alejandro al género mariachi y le otorgó el Latin GRAMMY a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi además de una nominación al GRAMMY como Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. Hecho en México ha alcanzado el #1 en la radio de Estados Unidos y México con 4 sencillos consecutivos, "Caballero", "Te Olvidé", "Decepciones", y su más reciente sencillo "Duele".

Durante el 2020, a pesar de la cancelación de conciertos en vivo, Alejandro Fernández permaneció muy activo, buscando siempre la manera de conectarse con sus seguidores, y prestando su voz a diversas causas sociales que impactan a la comunidad. Al comienzo del confinamiento, Alejandro formó una alianza con el Dr. Juan Rivera de Univisión para compartir por televisión nacional y plataformas digitales información vital acerca del COVID-19. Consciente del impacto de la pandemia en la comunidad artística, el artista lanzó una conmovedora interpretación del emblemático tema de Joan Sebastián, "Eso y Más", en apoyo a los músicos y trabajadores afectados por el COVID-19. Las ganancias netas del tema están siendo donadas a las fundaciones MusiCares COVID-19 Relief Fund en Estados Unidos y a MúsicaMéxico COVID-19 en México.

En octubre del 2020, el cantante ofreció un histórico concierto via livestreaming alrededor del continente americano. América A Una Sola Voz reunió a más de 150.000 espectadores en 19 países. Alejandro usó la oportunidad para recordar a sus fans sobre la importancia de votar y una semana después, junto a sus colegas artísticos y mediáticos, lanzó la campaña "Vota Por Nosotros" que incitó a los votantes latinos en los Estados Unidos a salir a votar en las elecciones del 3 de noviembre. Aunado a esto, Alejandro donó MXN $1,000,000.00 a la Cruz Roja Mexicana en apoyo a las víctimas de los huracanes que afectaron al sur de México el pasado noviembre. Más recientemente, el artista se unió junto a Fher Olvera de Maná a la campaña de reforma migratoria "We Are Home/Estamos en Nuestro Hogar" para lograr un sistema inmigratorio digno y humano.

