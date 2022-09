Alelo lança campanha que dará R$ 800 mil em prêmios

Nas compras acima de R$ 200 reais com os cartões Alelo Multibenefícios, Alelo Tudo ou Alelo Alimentação, nos estabelecimentos credenciados participantes, após cadastrar suas notas fiscais, o cliente recebe um cupom da sorte para participar da campanha.

SAO PAULO, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Alelo, empresa especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, criou uma campanha especial para clientes e estabelecimentos em algumas regiões do País.

Exclusivamente no período de setembro a dezembro deste ano (validade da campanha: 15/09/2022 até 14/12/2022), nas compras acima de R$ 200 com os cartões Alelo Multibenefícios, Alelo Tudo ou Alelo Alimentação, o cliente, após cadastrar suas notas fiscais, recebe um cupom da sorte e passa a concorrer a prêmios individuais de R$ 3 mil e R$ 10 mil, conforme condições do regulamento. Ao todo, a campanha ofertará R$ 800 mil em prêmios, os quais serão disponibilizados individualmente em um cartão Alelo que somente será aceito nas unidades pertencentes à rede onde o cliente foi premiado.

Na outra ponta, os estabelecimentos comerciais participantes terão um novo e mais robusto fluxo de clientes, incentivados pelos prêmios e pelas ativações em canais digitais, desenhadas pela Alelo. A expectativa da companhia é impactar clientes e estabelecimentos durante o período da campanha.

A estimativa de gasto por pessoa nos cartões Alelo (apoiada na realidade econômica dos clientes) é um dos pilares estratégicos da ação, que é 100% desenhada a partir de dados segmentados, levando em conta fatores locais e o histórico de consumo dos usuários dos cartões Alelo. "Portanto, um caminho seguro para oferecer rentabilidade aos lojistas", afirma o diretor de marketing, estratégia digital e negócios da Alelo, Marcio Alencar.

"Campanhas deste modelo tornam ações promocionais ainda mais abrangentes e saudáveis para todos os participantes. Para gerar benefícios é preciso pensar no que realmente ajudará as pessoas", finaliza.

Os estabelecimentos credenciados participantes estão espalhados pelas regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul:

Supermercado Semar Supermercado Alvorada Supermercado Fluminense de Itaperuna Supermercado Ricoy e Pão de Mel Supermercado Unicompra e Bellacompra Supermercado Imperatriz e Brasil Atacadista Supermercados Delta Supermercados Covabra Supermercados Jacomar Supermercado Preço Baixo

Sobre a Alelo: Somos Alelo. Somos feitos pra conectar pessoas – de norte a sul, de gente pra gente. Com mais de 19 anos de história, nos tornamos especialistas em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos – tudo isso dentro dos segmentos de alimentação, cultura, transporte e saúde. O que oferecemos pro mundo?

Produtos e serviços: Alelo Tudo, Alelo Refeição, Alelo Alimentação, Alelo Natal, Alelo Multibenefícios, Alelo Mobilidade, Alelo Frota, Alelo Gestão de VT, Alelo Cultura, Pede Pronto e Veloe.

e Veloe. Cartões pré-pagos: Alelo Despesas, Alelo Pagamentos e Alelo Premiação.

E todos os dias oferecemos tranquilidade pra mais de 150 mil empresas-clientes e 10 milhões de pessoas que confiam na gente. Sem esquecer que contamos com a maior rede de estabelecimentos comerciais afiliados do Brasil. É assim que, desde 2013, lideramos o setor de benefícios no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

