Além da moda: Felipe Von Borstel destaca-se como embaixador do projeto Ubuntu

Como embaixador da marca Ubuntu , Felipe realizou uma viagem recentemente, em missão, na África do Sul. Lá, ele teve a oportunidade de gravar um documentário que relata projetos sociais e a cultura africana. "Uma verdadeira aula de vida e valores. Saber que estas crianças vivem em situação precária, mas ainda assim têm muita alegria e carinho no coração, é uma energia surreal difícil de descrever em palavras", comentou em seu perfil no Instagram.

O Ubuntu vem expandindo e sendo reconhecido como uma empresa social gerida por jovens empreendedores. E, Felipe se disponibilizou a realizar esta troca de ideias inovadoras com estes jovens. Procura repassar suas experiências.

Ele iniciou a carreira de modelo aos 18 anos. Logo no início se destacou na São Paulo Fashion Week, campanhas, editoriais e comerciais de TV. Após um período trabalhando no Brasil recebeu proposta de atuar nos EUA. Não foi fácil para ele deixar sua terra natal, onde estava perto de prazeres como o Muay-Thai e MMA, esportes que gostava muito. Mas, com a morte do pai, foi preciso focar na carreira profissional.

Dedicado, atuou em diversos países (EUA, Itália, Alemanha, Inglaterra e Kuwait). Desfiles, fotografias, campanhas de moda e publicitárias preenchiam sua rotina de trabalho.

Felipe realizou comerciais para marcas renomadas como L'óreal Paris, Pantene, Samsung, Adidas, Calvin Klein, Versace, tiffany&co, Pepsi, Coca-Cola e Gillette. Foi convidado a ser exclusivo e "embaixador" de algumas delas. Entram na lista a Calvin Klein, Abercrombie&Fitch, tiffany&co, Gillette e até uma marca de perfume (TFK) do Sheikh do Kuwait "Majed Alsabah", onde morou por um ano para representar a marca no oriente médio.

Após 12 anos no universo da moda, Felipe decidiu voltar ao Brasil e ficar mais próximo de sua família. Novas oportunidades surgiram e ele se tornou empresário do entretenimento ao lado de seus irmãos. Agora é embaixador da própria marca que é referência no mundo do entretenimento e considerada o melhor Club sertanejo do Brasil, a "Shed Bar".

E a moda? Ele segue trabalhando como modelo e sendo embaixador de outras marcas no Brasil como, "Gilette", "Nutrata" - suplementos alimentares - e "Vondervolke" - moda masculina.

Com tantas facetas, ele também alcançou sucesso nas redes sociais. Está entre os mais populares influenciadores digitais da região sul. Conquistou seguidores pela intensa carreira e apresentando o seu 'lifestyle'. Divulga beleza por dentro e por fora e ainda procura inspirar mostrando sua paixão pela natureza, esportes e amor ao próximo.

