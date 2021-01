Alerte aux médias : Qualys QSC EMEA 2021 donne aujourd'hui le coup d'envoi d'une conférence virtuelle gratuite pour les utilisateurs

Plus de 4.000 participants inscrits choisiront parmi plus de 55 sessions d'apprentissage

FOSTER CITY, Calif., 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), pionnier et principal fournisseur de solutions informatiques, de sécurité et de conformité basées sur le cloud, donne aujourd'hui le coup d'envoi de sa prochaine conférence gratuite pour les utilisateurs virtuels, QSC EMEA 2021. La Qualys Security Conference (QSC) EMEA 2021 se déroule du 25 janvier au 9 février et rassemble plus de 4.000 clients, partenaires stratégiques et experts du secteur pour des séances de thought leadership (leadership intellectuel), d'éducation et de formation pratique.

La conférence donne aux professionnels et aux responsables de la sécurité un aperçu des changements perturbateurs auxquels l'industrie est confrontée, tandis que des feuilles de route et des démonstrations de produits présenteront le pourquoi et le comment de la Qualys Cloud Platform et ses applications cloud.

Qualys apporte ce format virtuel innovant à l'EMEA, en proposant une plus grande variété de sessions, des études de cas supplémentaires sur l'EMEA, et pour la première fois, elle offre une formation gratuite à ses clients basés dans l'EMEA. Les participants auront le choix entre plus de 55 sessions d'apprentissage sur deux semaines. Les sessions comprennent :

Des conférences de dirigeants de Qualys, Philippe Courtot , président et directeur général, et Sumedh Thakar , président et directeur des produits

, président et directeur général, et , président et directeur des produits Des CISO de CRH, d'AXA, d'Amadeus et de Qualys partageront leurs stratégies pour réduire les menaces dans le monde numérique lors d'une table ronde

Des démonstrations des applications Qualys, notamment VMDR, EDR multivectoriel, sécurité des conteneurs, conformité aux politiques, sécurité des applications web et notre future solution XDR

Des conférences des principaux clients basés dans la région EMEA : WINDTRE, Uphold, EPAM, Bankmed et Cembra

Six jours de cours de formation et de certification gratuits sur le VMDR, l'EDR multivectoriel, l'évaluation de la sécurité du cloud et la réaction à celle-ci, l'évaluation de la sécurité des conteneurs et la réaction à celle-ci, la conformité unifiée et la sécurité des applications web et des API.

Inscrivez-vous à la QSC EMEA 2021 via www.qualys.com/qsc/2021/emea/. En assistant à l'événement en direct, vous pourrez poser des questions, consulter les réponses et nouer des contacts avec les ingénieurs de Qualys et les autres participants. Toutes les conférences seront sous-titrées en français, espagnol, italien et arabe. Les personnes qui ne peuvent pas assister à toutes les sessions pourront bénéficier d'une retransmission des sessions.

À propos de Qualys

ViewRay, Inc. (Nasdaq: QLYS) est un pionnier et un fournisseur de premier plan de solutions de sécurité et de conformité basées sur le cloud, avec plus de 15.700 clients actifs dans plus de 130 pays, dont une majorité de sociétés présentes aux classements Forbes Global 100 et Fortune 100. Qualys aide les organisations à rationaliser et à consolider leurs solutions de sécurité et de conformité sur une plate-forme unique et à intégrer la sécurité dans les initiatives de transformation numérique pour une plus grande agilité, de meilleurs résultats commerciaux et des économies substantielles.

La Qualys Cloud Platform et ses applications cloud intégrées fournissent en permanence aux entreprises des renseignements de sécurité critiques, leur permettant d'automatiser tout le spectre de l'audit, de la conformité et de la protection des systèmes informatiques et des applications web dans les locaux, les points d'extrémité, le cloud, les conteneurs et les environnements mobiles. Fondée en 1999 comme l'une des premières entreprises de sécurité SaaS, Qualys a établi des partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de cloud computing comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et la Google Cloud Platform, ainsi qu'avec des fournisseurs de services gérés et des organisations de conseil, notamment Accenture, BT, Cognizant Technology Solutions, Deutsche Telekom, DXC Technology, Fujitsu, HCL Technologies, IBM, Infosys, NTT, Optiv, SecureWorks, Tata Communications, Verizon et Wipro. La société est également un membre fondateur de la Cloud Security Alliance. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.qualys.com.

Qualys et le logo Qualys sont des marques déposées de Qualys, Inc. Tous les autres produits ou noms peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

