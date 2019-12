Alessandra Ambrósio lança uma experiência totalmente nova no Madame Tussauds Nova York desafiando os visitantes a desfilar seu talento

A supermodelo icônica compartilha dicas da profissão em uma experiência de moda interativa apresentando sua nova estátua deslumbrante

NOVA YORK, 6 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O museu Madame Tussauds Nova York dá vida a uma Experiência de Moda inédita com a ajuda da supermodelo brasileira Alessandra Ambrósio. Os visitantes têm agora a oportunidade de aproveitar a passarela para desfilar com a orientação e as dicas oferecidas pela própria Alessandra em inglês e em português. Durante a experiência, a câmera captará os desfiles únicos dos visitantes para que possam compartilhar com amigos na mídia social durante a visita.

"Alessandra Ambrósio, amada e admirada por muitos, une-se oficialmente às inúmeras mulheres fortes e memoráveis que são assim celebradas", disse Brittany Williams, porta-voz do Madame Tussauds Nova York. "O Madame Tussauds Nova York tem o prazer de dar as boas-vindas à Alessandra, uma das mulheres mais bonitas do mundo, à nossa Sala da Moda."

Na Experiência de Moda, além de Alessandra Ambrósio, fãs podem também encontrar ícones da moda como Tyra Banks e Heidi Klum. Podem ainda conseguir um lugar na primeira fila para o show com celebridades como Anna Wintour e Kendall Jenner.

"É uma honra incrível ter minha estátua de cera como parte do acervo do Madame Tussauds", disse Alessandra Ambrósio. "Estou muito feliz por compartilhar com visitantes meu modo de desfilar exclusivo e dicas da passarela. Espero que eles aceitem o desafio!"

Além de supermodelo de alto nível e ícone da moda, Alessandra é também mãe, designer e embaixatriz da Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla.

Fãs e aspirantes a modelos de todo o mundo podem aprender como dominar a passarela com a ajuda de Alessandra Ambrósio na Experiência de Moda do Madame Tussauds Nova York. Para mais informações sobre o Madame Tussauds Nova York acesse http://bit.ly/2QOdbWQ.

Sobre o Madame Tussauds Nova York

Votado como uma das atrações mais originais de Nova York, o Madame Tussauds convida você a posar "em um momento no tempo" com as estátuas divertidas de músicos internacionalmente famosos, grandes estrelas, lendas dos esportes, líderes mundiais e muitos outros. Com mais de 7.897 metros quadrados (85.000 pés quadrados) de entretenimento interativo e vários espaços novos, incluindo o novo Madame Tussauds Nova York Apresenta a Broadway (Madame Tussauds New York Presents Broadway) e o Réveillon na cidade de Nova York, a atração mais famosa do mundo está maior e melhor do que nunca!

