Alethea accélère la migration vers le Wi-Fi 7 avec les kits de test WiCheck pour les fournisseurs de services

BANGALORE, Inde, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alethea Communications Technologies, un leader dans l'industrie du test et de la mesure sans fil, annonce aujourd'hui la disponibilité des packs de test Wi-Fi 7 en un clic pour les fournisseurs de services avec sa solution de test Wi-Fi universelle, WiCheck. Cette nouvelle capacité permet aux fournisseurs de services d'accélérer le déploiement du Wi-Fi 7 tout en garantissant une expérience client cohérente et la fiabilité du réseau.

Alethea Accelerates Wi-Fi 7 Migration with WiCheck

Alors que le Wi-Fi 7 passe des essais en laboratoire au déploiement de services à grande échelle, les fournisseurs de services doivent valider les performances des points d'accès et l'expérience des utilisateurs dans des conditions réelles, notamment en ce qui concerne la densité des clients, les interférences et la diversité des appareils. Les packs de test pour fournisseurs de services de WiCheck fournissent des suites de tests préconfigurées, permettant un dépannage rapide, une validation des performances et des informations exploitables, le tout en un seul clic. S'appuyant sur la feuille de route Wi-Fi 7 d'Alethea, ces kits de test intègrent des fonctionnalités avancées telles que l'émulation de haute densité de clients avec plus de 1500 clients simultanés et TR-398 Issue 4 basée sur l'évaluation comparative des points d'accès Wi-Fi 7.

« La transition vers Wi-Fi 7 est une étape importante pour nous, et le test avec Alethea WiCheck est la solution que nous avons retenue », déclare Oswaldo Tozze, Home Device Consultant chez Telefónica. « WiCheck permet à nos équipes de valider le comportement, la performance et la stabilité des points d'accès avec un minimum d'effort d'installation, garantissant que nos clients continuent à bénéficier de la meilleure expérience Wi-Fi possible. »

Le mode One-Click de WiCheck fournit des suites de tests catégorisés couvrant les performances des applications réelles, l'interopérabilité des clients réels et les déploiements à grande échelle. Chaque campagne est exécutée automatiquement et génère des rapports complets et riches en données qui mettent en évidence les performances et les opportunités d'optimisation.

« Alors que les fournisseurs de services se préparent à des migrations Wi-Fi 7 à grande échelle, l'automatisation et des informations exploitables sont essentielles », déclare Ramakrishna Chikkala, vice-président des produits chez Alethea Communications Technologies. « Les packs de test en un clic de WiCheck combinent simplicité et rigueur technique pour permettre aux fournisseurs de services de valider les performances de Wi-Fi 7 rapidement et à grande échelle. »

Les packs de test WiCheck pour les fournisseurs de services comprennent des validations pour toutes les fonctionnalités de pointe de Wi-Fi 7 et sont accompagnés d'API REST complètes et faciles à utiliser pour le développement de cas de test personnalisés. Optimisé pour reproduire des scénarios réels, WiCheck aide les fournisseurs de services à garantir une qualité Wi-Fi constante et la satisfaction des clients tout au long de la migration vers le Wi-Fi 7.

Pour plus d'informations sur WiCheck, visitez le site https://aletheatech.com/wicheck-wi-fi-scale-testing/ ou contactez [email protected].

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2833650/Alethea_Wi_Fi7_Migration_WiCheck.jpg