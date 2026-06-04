Alex "A-Rod" Rodríguez pronunciará un discurso especial en el 20º Simposio Anual de Investigación y Educación sobre la Enfermedad de Células Falciformes de la Fundación para la Investigación de la Enfermedad de Células Falciformes y la 49ª Reunión Científica Nacional sobre la Enfermedad de Células Falciformes

HOLLYWOOD, Florida, 4 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación para la Investigación de la Enfermedad de Células Falciformes (FSCDR) da la bienvenida al 14x All-Star de MLB y Campeón de la Serie Mundial 2009 con los Yankees de Nueva York, Alex "A-Rod" Rodríguez a su 20º Simposio Anual de Investigación y Educación sobre la Enfermedad de Células Falciformes y a su 49ª Reunión Científica Nacional sobre la Enfermedad de Células Falciformes, que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2026, en el Centro de Convenciones del Condado de Broward en Fort Lauderdale, Florida. Pronunciará un discurso especial durante la Bienvenida Presidencial de Lanetta Bronté, MD, MPH, MPH, a las 11:00a. m., hora del ESTE, el 5 de junio.

"La participación de Alex Rodríguez agrega un momento significativo de visibilidad y aliento al abrir el simposio de este año", dijo Lanetta Bronté, MD, MPH, MSPH, presidenta y directora ejecutiva de FSCDR. "Estamos agradecidos de dar la bienvenida a una figura cuya plataforma puede ayudar a amplificar la conciencia, inspirar apoyo y prestar nueva atención a las necesidades de las personas y las familias que viven con la enfermedad de células falciformes".

El 20º Simposio Anual de FSCDR, con el tema "La Edad de Oro", convoca a médicos, investigadores, profesionales de la salud, líderes de la industria, partidarios de la comunidad y guerreros de células falciformes de todo Estados Unidos y de todo el mundo para debatir las preguntas clínicas y traslacionales más urgentes del campo. La agenda integra sesiones centradas en la terapéutica de precisión, los criterios de valoración centrados en el paciente, el acceso a la atención, las estrategias de salud pública, la investigación clínica y el futuro de la atención significativa de la enfermedad de células falciformes.

Otros oradores destacados incluyen al analista de ESPN y ex campeón del Super Bowl de la NFL, Ryan Clark, quien pronunciará el discurso principal de Warrior del Simposio el viernes 5 de junio, y la actriz ganadora de EGOT, productora y autora más vendida del New York Times, Viola Davis, quien se desempeña como oradora principal de la Fundación el 7 de junio.

FSCDR opera una red de 15 Centros de Excelencia de Células Falciformes en Florida y atiende a una de las poblaciones de enfermedad de células falciformes de mayor densidad en los Estados Unidos.

El Simposio anual de la organización se ha convertido en un foro internacional de primer nivel para promover la colaboración científica, la educación sanitaria, el empoderamiento de los pacientes y la innovación en el tratamiento y la atención de la enfermedad de células falciformes.

Para más información, visite la página de registro del Simposio 2026.

Acerca de la enfermedad de

células falciformes La enfermedad de células falciformes es el trastorno sanguíneo hereditario más común en los Estados Unidos, que afecta a más de 100,000 estadounidenses y millones en todo el mundo. A pesar de los importantes avances en la investigación y el tratamiento, la enfermedad ha sido históricamente insuficientemente financiada y atendida. A través de la investigación, la atención médica especializada, la educación y el apoyo centrado en la comunidad, FSCDR está trabajando para transformar los resultados y mejorar la calidad de vida de los guerreros de células falciformes y sus familias.

Acerca de la Fundación para la Investigación de la Enfermedad de Células Falciformes

La Fundación para la Investigación de la Enfermedad de Células Falciformes (FSCDR, por sus siglas en inglés) se dedica a hacer de la enfermedad de células falciformes una afección habitable y no amenazante Fundada en 2012, FSCDR se ha convertido en una red estatal de 15 Centros de Excelencia de Células Falciformes en toda Florida y está redefiniendo lo que es posible en el cuidado de células falciformes a través de la investigación integrada, la atención médica especializada, la educación de la fuerza laboral y una profunda colaboración comunitaria. FSCDR convoca a la comunidad mundial de células falciformes a través de su Simposio anual y publica el Journal of Sickle Cell Disease en asociación con Oxford University Press.

La Fundación para la Investigación de la Enfermedad de Células Falciformes

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Contacto para los medios:

Kyla Thorpe-Brissett, MBA, MA

Vicepresidenta y Directora de Operaciones

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FUENTE The Foundation for Sickle Cell Disease Research