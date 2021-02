Alexa Hergenröther rejoint le conseil consultatif de Novihum Technologies

« Nous sommes ravis d'accueillir Alexa chez Novihum Technologies », déclare Rolf Nagel, président du conseil consultatif. « Elle apporte des années d'expérience en affaires et en gestion dans le secteur de l'agriculture et des engrais. Elle possède les contacts et les relations qui aideront Novihum à intensifier sa croissance en vue d'améliorer les sols et la productivité agricole dans le monde entier ».

Le PDG André Moreira déclare : « Alexa apporte une compréhension incroyablement approfondie de l'activité et des défis auxquels sont confrontés les agriculteurs, comme par exemple le changement climatique et les nouvelles réglementations sur les engrais en Europe. Nous nous réjouissons de travailler avec elle et de faire évoluer ensemble notre entreprise ».

Alexa Hergenröther est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise. Elle a commencé sa carrière chez Deloitte Allemagne en 1997 et a rejoint le groupe K+S en 2002. Elle était jusqu'à récemment directrice générale de K+S Minerals and Agriculture GmbH, le plus grand producteur de potasse d'Europe occidentale et l'un des cinq premiers au monde. Elle déclare : « Après des années de consolidation et d'efforts de réduction des coûts, l'industrie des engrais doit se tourner vers l'avenir. Les agriculteurs demandent des réponses à leurs défis croissants découlant du changement climatique en cours, de la nécessaire réduction des émissions d'oxyde nitreux et des nouvelles réglementations sur les engrais. L'industrie des engrais doit maintenant apporter aux agriculteurs des innovations qui vont au-delà des systèmes classiques de gestion des nutriments. Je suis très heureuse de faire partie de Novihum Technologies et de contribuer à la mise à l'échelle de cette innovation de classe mondiale dans le domaine des sols ».

À propos de Novihum Technologies

Novihum Technologies produit et commercialise les produits d'amélioration des sols NOVIHUM®. NOVIHUM augmente la fertilité des sols en y ajoutant des matières organiques à haute valeur ajoutée. Les composants humiques sont libérés lentement, ne s'écoulent pas et restent dans le sol pendant des années. Les produits sont fabriqués selon un procédé très efficace et respectueux de l'environnement. Pour en savoir plus, visitez le site www.novihum.com.

