Alexa PenaVega y Daryl Sabara se unen para llevar alegría a niños en un campamento de verano del Ejército de Salvación

Mientras las familias enfrentan costos crecientes y recursos limitados este verano, los antiguos coprotagonistas ayudan a brindar aventura y conexión a campistas de comunidades vulnerables

ALEXANDRIA, Va., 25 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras los fanáticos celebran el 25.º aniversario de Spy Kids, los coprotagonistas Alexa PenaVega y Daryl Sabara se reunieron para dar una sorpresa especial en un campamento de verano del Ejército de Salvación, donde pasaron el día con niños de comunidades vulnerables y llevaron el espíritu de aventura e imaginación a una nueva generación. Los campistas participaron en actividades temáticas de espías diseñadas para fomentar la creatividad, la confianza y la diversión.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/the-salvation-army/9405051-es-salvation-army-alexa-penavega-daryl-sabara-kids-summer-camp

Con un 40 % de los padres sin poder costear programas de verano para sus hijos, esta época del año puede ser especialmente difícil para muchas familias ya que desaparece el apoyo que brindan las escuelas. Los campamentos de verano del Ejército de Salvación ofrecen a niños de todas las edades una experiencia segura, divertida e inolvidable, independientemente de las circunstancias económicas de sus familias, con actividades que incluyen natación, canotaje, senderismo y tiro con arco, además de manualidades, música y teatro. Desde descubrir nuevos talentos hasta formar amistades para toda la vida y disfrutar de la naturaleza, los campistas encuentran nuevas oportunidades y crean recuerdos que perduran para siempre.

"Como padres de niños pequeños, Daryl y yo comprendemos la importancia de brindar a los niños acceso a experiencias seguras y enriquecedoras durante el verano", afirmó PenaVega. "Todos los niños merecen la oportunidad de aprender, crecer y experimentar la sensación mágica que ofrece un campamento de verano. Agradecemos la colaboración con el Ejército de Salvación para ayudar a llevar estas oportunidades a más familias".

"Ver a los niños reír, jugar y simplemente ser niños es lo que hace que días como este sean tan especiales. Me enorgullece colaborar con el Ejército de Salvación para ayudar a que más niños disfruten de una experiencia inolvidable en un campamento de Verano," dijo Sabara.

El Ejército de Salvación ofrece campamentos de verano que brindan a los niños un espacio para aprender, crecer y explorar al mismo tiempo que garantizan que las familias tengan acceso a apoyo fundamental durante los meses de verano. Estos campamentos proporcionan a miles de niños de todas las edades comidas y refrigerios nutritivos, actividades gratificantes y programas que fomentan su salud física, desarrollo social y bienestar general.

"El campamento de verano puede ser una experiencia transformadora para un niño", afirmó el comisionado Merle Heatwole, comandante nacional del Ejército de Salvación. "Dado que muchas familias siguen enfrentando dificultades económicas, es más importante que nunca garantizar que los niños cuenten con un lugar seguro, acogedor y divertido donde pasar el verano. Agradecemos a Alexa PenaVega y Daryl Sabara por ayudarnos a crear conciencia sobre esta necesidad y por contribuir a que más niños tengan acceso a estas oportunidades que pueden transformar sus vidas."

Para obtener más información sobre los campamentos de verano, los programas diurnos y otras formas de ayudar, visite SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

En 2025, el Ejército de Salvación ayudó a más de 28 millones de personas en Estados Unidos a superar la pobreza, las adicciones y las dificultades económicas, predicando el evangelio de Jesucristo y atendiendo las necesidades humanas en Su nombre y sin discriminación en prácticamente todas las zonas del país. Con más de 7.400 centros de operaciones en todo el territorio nacional, el Ejército de Salvación ofrece alimentos, refugio, asistencia para prevenir desalojos, ayuda de emergencia ante desastres, rehabilitación, programas juveniles para después de la escuela y de verano, enriquecimiento espiritual y más. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org.

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FUENTE The Salvation Army