Alexander Holden, vice-président principal d'EVE Energy, révèle les processus commerciaux semestriels pour 2023

HUIZHOU, Chine, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Alexander Holden, le vice-président principal du département OEM international d'EVE Energy (SHE: 300014), un fabricant de batteries lithium-ion de premier plan, a révélé que la société accordera une grande importance à l'expansion de sa présence sur les marchés mondiaux afin de mieux servir ses clients internationaux en planifiant des usines de batteries écologiques en Europe et en Asie du Sud-Est. Selon les données d'EVTank, en 2021, les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle ont atteint 6,7 millions d'unités, +102,4 % en glissement annuel, avec un taux de pénétration de 8,3 % ; en 2022, les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle ont atteint 10,8 millions d'unités, +61,6 % en glissement annuel, avec un taux de pénétration de 13,0 %.

Alexander Holden, SVP of the International OEM Department at EVE Energy

M. Holden, qui a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'innovation technologique, de l'approche centrée sur le client et de l'expansion internationale, a confirmé qu'EVE Energy avait franchi des étapes importantes dans le cadre de son projet d'expansion mondiale au cours du premier semestre de l'année. EVE Energy est stratégiquement positionnée pour réussir, les projections indiquant que d'ici 2030, les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle atteindront 52,1 millions d'unités et que le taux de pénétration dépassera 50 %, d'après les données d'EVTank.

Pour consolider sa position sur le marché, EVE Energy a activement renforcé son réseau de chaîne d'approvisionnement. En collaborant avec des leaders de l'industrie tels que Capchem, Semcorp, Dynanonic et Zhongke Electric, l'entreprise a établi des partenariats dans le secteur des matières premières pour lithium-ion. De plus, EVE Energy a acquis des participations dans Dahua Chemical, Jinkunlun Lithium Industry et Xinghua Lithium Salt et a créé une coentreprise, Jinhai Lithium Industry. Ces mesures stratégiques jettent les bases de l'enrichissement des ressources en lithium et en carbonate de lithium.

EVE Energy a également achevé avec succès la construction de son réseau de vente régional international, ce qui lui permet d'être proche de ses clients et de maintenir des canaux de communication fiables et familiers. Ce réseau complet garantit un lien solide avec les clients existants tout en facilitant l'acquisition de nouveaux clients et projets.

Avec près de 20 ans d'expérience au sein d'EVE Energy, Alexander Holden revient sur la croissance remarquable de l'entreprise. Après des débuts modestes dans une usine louée, EVE Energy s'est transformée en une centrale de fabrication de gros volumes, fournissant des marques de VE de premier plan telles que BMW avec ses batteries cylindriques caractéristiques. Toutefois, M. Holden souligne que le succès d'EVE Energy ne réside pas seulement dans ses capacités de fabrication, mais aussi dans son leadership technologique. L'entreprise peut se targuer d'avoir déposé des milliers de brevets, ce qui en fait un véritable pionnier dans le domaine de la technologie des batteries, tant pour les besoins actuels que futurs.

Alexander Holden a également fait part de ses réflexions sincères sur le temps passé et les histoires qui ont accompagné son propre développement. Il a exprimé sa gratitude pour le traitement courtois et respectueux qu'il a reçu en tant que visiteur étranger en Chine, et il a salué l'empressement de la jeune génération à adopter des idées nouvelles et à parler couramment l'anglais. M. Holden estime qu'une communication efficace est au cœur de tout partenariat commercial fructueux, et il attribue à l'approche axée sur le client d'EVE Energy le mérite de sa croissance et de son succès dans le secteur. Leur volonté d'écouter et de comprendre les besoins de leurs clients a joué un rôle déterminant dans leurs progrès et leurs réalisations.

M. Holden a déclaré avoir été inspiré par M. Liu Jincheng, le fondateur d'EVE Energy, et par son engagement à développer des technologies qui améliorent la société plutôt que de se contenter de rechercher des profits. Il s'est passionné pour l'industrie des batteries au lithium et a contribué à son avancement. En tant que chef d'équipe, M. Holden a souligné quelques réalisations importantes, notamment l'établissement de partenariats avec des acteurs industriels de premier plan tels que BMW, Mercedes-Benz, Hyundai Kia et Jaguar Land Rover. Il attribue ces réalisations à l'importance accordée à la communication, à la transparence et aux besoins des clients au sein d'EVE Energy. En établissant des relations solides et en écoutant attentivement ses clients, EVE Energy s'est imposée comme un fournisseur fiable auprès d'entreprises renommées dans le monde entier.

En ce qui concerne l'industrie des batteries au lithium, Holden reconnaît les progrès technologiques impressionnants de la Chine et le soutien du gouvernement aux énergies renouvelables. La Chine a travaillé activement à la réduction des émissions de carbone, à l'amélioration des processus de fabrication et à la promotion de conditions de vie durables. Holden souligne la position dominante de la Chine dans la production de batteries au lithium, le pays représentant plus de 80 % des batteries au lithium produites dans le monde.

Selon les rapports de SNE Analysts, le marché des batteries pour véhicules électriques pourrait connaître une croissance explosive. Leurs données suggèrent que le taux de pénétration du marché des véhicules électriques est passé d'à peine 1 % entre 2015 et 2017 à un taux considérable de 13 % en 2022. Au cours de cette période, la demande de batteries électriques a bondi de 28 GWh à 492 GWh. Les projections indiquent que d'ici 2035, les ventes de véhicules à énergie nouvelle atteindront environ 80 millions d'unités avec un taux de pénétration d'environ 90 %. Les trois principaux marchés, à savoir la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord, afficheront un taux d'adoption des véhicules électriques de 60 % à partir de 2029, pouvant atteindre 90 % d'ici 2035. Avec le développement rapide du marché mondial des véhicules électriques, la taille du marché des batteries d'alimentation devrait être multipliée par cinq, passant de 121 milliards de dollars cette année à un montant impressionnant de 616 milliards de dollars d'ici 2035.

En ce qui concerne l'avenir, M. Holden a souligné les forces, les opportunités et la croissance attendue d'EVE Energy. L'accent mis par l'entreprise sur le développement technologique et la collaboration efficace entre les équipes de recherche, de vente et de fabrication la placent en position de réussite permanente. M. Holden attire l'attention sur les différents niveaux de demande entre les marchés nationaux et internationaux, le volume jouant un rôle essentiel dans la différenciation. Il souligne l'importance de comprendre la dynamique du marché et d'adapter les stratégies en conséquence pour répondre aux critères des clients.

EVE Energy accorde une grande importance à l'expansion de sa présence sur les marchés mondiaux. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise met en œuvre des initiatives stratégiques telles que l'intégration de la chaîne industrielle, l'internationalisation des équipes et l'application de modes opérationnels internationaux. EVE Energy prévoit également de s'associer à des distributeurs établis en Europe afin d'augmenter sa force de vente et de bénéficier de leur expertise et des relations existantes avec les clients.

Pour en savoir plus sur EVE Energy et ses solutions innovantes en matière de batteries, veuillez consulter son site web à l'adresse suivante : https://www.evebattery.com/en .

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 4 100 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 900 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ». Parallèlement, EVE Energy exploite sa technologie de modélisation des informations sur les bâtiments afin de fournir des données précises et fiables pour la gestion des projets, ce qui lui permet d'économiser un total de 2 533 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO2 de 16 000 tonnes par an.

