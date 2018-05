Alexander Mann Solutions accepte l'offre d'achat d'OMERS Private Equity, pour 820 millions de GBP

Alexander Mann Solutions, basée à Londres, joue un rôle de premier plan en matière de solutions externalisées d'acquisition de talents depuis que Rosaleen Blair, sa fondatrice et PDG, a initié le secteur de l'externalisation du recrutement en 1996. Aujourd'hui, Alexander Mann Solutions est l'un des principaux prestataires au monde de solutions d'acquisition et de gestion de talents, créant de la valeur à ses clients à travers un portefeuille de services d'externalisation et de conseil. L'entreprise aide ses clients, en général de grandes sociétés internationales, à recruter et à garder les talents grâce à des contrats sur plusieurs années.

OMERS aidera l'équipe dirigeante et les employés d'Alexander Mann Solutions à renforcer et à élargir sa portée sectorielle et géographique et investira au niveau technologique pour développer davantage sa proposition de valeur pour les nouveaux et les futurs clients. OMERS aidera également Alexander Mann Solutions à consolider ce qui demeure un marché important, mais fragmenté.

L'opération envisagée reste assujettie à plusieurs conditions, dont les approbations habituelles des autorités antitrust, et devrait se conclure durant le deuxième trimestre de 2018.

Martin le Huray, le codirecteur d'OMERS Private Equity en Europe, a révélé : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Rosaleen et de l'ensemble de l'équipe d'Alexander Mann Solutions, pour poursuivre ce qui est déjà une culture, une plateforme et une stratégie considérables. Alexander Mann Solutions est un partenaire de confiance des marques mondiales, leaders sur le marché, dans le domaine sensible de la gestion des talents. Nous avons hâte d'aider Rosaleen et l'équipe, à accroître les capacités d'Alexander Mann Solutions à l'avenir, de façon interne comme par le biais d'acquisitions. »

Rosaleen Blair, la PDG d'Alexander Mann Solutions, a déclaré : « Je souhaiterais remercier l'équipe de New Mountain Capital. Sous leur contrôle, Alexander Mann Solutions a consolidé sa position de leader mondial sur le marché de l'acquisition de talents et a sensiblement accru ses capacités en Amérique du Nord. Nous sommes entrés dans une ère où les meilleures entreprises du monde admettent que les personnes et la culture sont le nouveau champ de bataille des entreprises à l'affut d'un avantage concurrentiel. »

« Avec l'appui d'OMERS, nous pouvons renforcer notre offre mondiale d'effectif total et, surtout, accélérer notre transformation numérique et notre investissement dans la robotique et l'intelligence artificielle, créant ainsi une offre encore plus probante pour nos clients du monde entier. »

« La logique de partenariat d'OMERS, sa base financière conséquente et inconditionnelle, mais aussi son expérience dans le soutien interne et l'acquisition d'entreprises, en font un partenaire idéal pour Alexander Mann Solutions pour la prochaine étape de notre aventure. »

Mat Lori, le directeur général de New Mountain Capital, a déclaré : « Sous le contrôle de New Mountain Capital, Alexander Mann Solutions s'est développé au point de devenir une entreprise de classe mondiale. Nous souhaitons à Rosaleen Blair et à l'équipe dirigeante un succès durable, dans le mesure où l'entreprise amorce une nouvelle phase de croissance. »

Notes de la rédaction

À propos d'Alexander Mann Solutions

Alexander Mann Solutions prête des services à plus de 100 clients de sept secteurs d'activité, dans plus de 85 pays.

Son approche effectif total originale englobe les besoins de mobilité constante, occasionnelle et interne des clients. Dans de nombreux cas, les équipes d'Alexander Mann Solutions sont intégrées dans les entreprises clientes ; un modèle qui donne des résultats exceptionnels et un retour sur investissement mesurable. Alexander Mann Solutions tire parti de relations contractuelles à long terme et d'un taux de maintien de 98 % auprès de ses clients de premier plan.

À propos d'OMERS Private Equity

Fondé en 1962, OMERS est l'un des plus importants régimes de retraite à prestations déterminées du Canada, dont l'actif net s'élève à plus de 95 milliards d'USD au 31 décembre 2017. OMERS place et gère les retraites de plus de 482 000 membres, en créant et en gérant un portefeuille diversifié de placements dans les marchés publics, les fonds de capital-investissement, les infrastructures et l'immobilier.

Au 31 décembre 2017, OMERS disposait de 10,8 milliards d'USD de capital dans des fonds de capital-investissement. OMERS Private Equity, la société de placement en capital-investissement d'OMERS, qui compte une équipe de professionnels du placement à Londres, New York, Singapour et Toronto, souhaite utiliser son importante assise financière et différenciée, pour s'associer à des équipes dirigeantes de sociétés leaders industriels. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.omersprivatemarkets.com

À propos de New Mountain Capital :

New Mountain Capital est un fonds de placement basé à New York, qui se concentre sur le développement des activités et la croissance non cyclique, plutôt que sur l'endettement, tout en cherchant à valoriser le capital sur le long terme. La société gère actuellement des fonds de capital-investissement, des fonds publics et des fonds de crédit, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 20 milliards d'USD. New Mountain recherche ceux dont il estime qu'ils sont les tous meilleurs leaders de croissance dans des secteurs industriels soigneusement choisis et œuvre ensuite en étroite coopération avec la direction pour augmenter la valeur de ces entreprises.http://www.newmountaincapital.com

Conseillers

Baird et Moelis jouent le rôle de conseillers financiers pour Alexander Mann Solutions et ses actionnaires dans le cadre de la vente. Kirkland & Ellis fournissent les conseils juridiques.

NM Rothschild & Sons Ltd. joue le rôle conseiller financier d'OMERS Private Equity et Weil, Gotshal & Manges LLP celui de conseiller juridique.

SOURCE Alexander Mann Solutions