Alexander McQueen et Vestiaire Collective sont heureux et fiers d'annoncer leur collaboration avant-gardiste visant à promouvoir la mode circulaire.

Le concept ? La Maison Alexander McQueen contactera ses plus fidèles clients pour leur proposer de vendre leurs pièces, qui feront l'objet d'une estimation. Une fois évaluées et authentifiées par la Maison Alexander McQueen, un prix de rachat sera défini et les clients concernés recevront un bon d'achat pour s'offrir de nouvelles créations dans les boutiques sélectionnées. Après leur prise en charge par Vestiaire Collective, les pièces seront répertoriées à l'aide d'une étiquette NFC attestant de leur authenticité. Elles seront ensuite proposées à la communauté de Vestiaire Collective sur la page dédiée Brand Approved, sur l'application et le site de la plateforme de mode d'occasion.

Reconnue pour son savoir-faire et sa créativité, la Maison conçoit depuis toujours des collections durables. Aujourd'hui, Alexander McQueen et Vestiaire Collective s'engagent à promouvoir ensemble la mode circulaire et à prolonger la vie des pièces de la Maison afin de faire évoluer les mentalités vers une industrie plus responsable.

Emmanuel Gintzburger, PDG d'Alexander McQueen déclare : « Alexander McQueen s'engage à repenser ses collections et son modèle économique en accord avec les pratiques circulaires. Nous sommes fiers d'être la première Maison à collaborer avec Vestiaire Collective sur son programme Brand Approved. Nous offrons ainsi une nouvelle vie à des pièces d'exception. Nous sommes convaincus que nos clients seront ravis de participer à cette initiative. Ce projet est une véritable alternative à notre modèle actuel et offre de nouvelles perspectives durables pour l'avenir. Nous espérons que de nombreuses Maisons suivront notre exemple. Pour avoir un impact significatif, nous devons agir de manière collective ».

Fanny Moizant, Co-fondatrice et Présidente de Vestiaire Collective commente :

« Il est urgent de réinventer notre approche de la mode, de la production à la consommation. Notre programme Brand Approved offre une vision durable, et renforce l'importance de la circularité. Nous invitons les acteurs de la mode à modifier leurs modèles économiques et à adopter une démarche responsable. Nous encourageons également les consommateurs à acheter moins mais mieux et à investir dans des pièces de qualité. Nous sommes ravis de lancer ce nouveau service avec la prestigieuse Maison Alexander McQueen et d'œuvrer ensemble pour ancrer la durabilité au cœur de l'écosystème de la mode ».

Basée sur des valeurs communes, cette collaboration inédite prône une nouvelle philosophie de consommation, consciente et réfléchie. Découvrez notre collaboration et téléchargez l'Application Vestiaire Collective ou rendez-vous sur le site vestiairecollective.com à partir du 16 février 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1438482/Vestiaire_Collective_Alexander_McQueen.jpg

SOURCE Alexander McQueen; Vestiaire Collective