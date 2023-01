Alexander Oelfke, PDG du groupe SKYGROUND, annonce la nouvelle orientation du groupe dans une interview accordée à BERLINER TAGESZEITUNG

BERLIN, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La hausse des valeurs technologiques se poursuit sous la houlette de la bourse technologique Nasdaq à Wall Street ; les chiffres trimestriels et la confiance des investisseurs dans les taux d'intérêt sont en hausse. L'année dernière, la situation était inversée : alors que le Dow Jones avait relativement bien résisté, le Nasdaq 100 avait chuté d'environ un tiers ; aujourd'hui, le vent a tourné.

Alexander Oelfke, SKYGROUND Group, in an interview with BERLINER TAGESZEITUNG



Malgré un environnement de marché difficile, le secteur est sur une pente ascendante et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, grâce à l'adoption croissante de technologies nouvelles et innovantes dans notre vie quotidienne. Cela devrait augmenter considérablement la demande de valeurs technologiques dans un avenir proche.

Dans un entretien avec les analystes boursiers de BERLINER TAGESZEITUNG, Alexander Oelfke, PDG du groupe international SKYGROUND, a annoncé la nouvelle orientation de l'organisation. SKYGROUND continuera à créer un accès très efficace aux marchés des capitaux grâce à des travaux de recherche et de développement innovants en fournissant à ses partenaires des technologies FinTech modernes. Depuis sa création, le groupe a construit un réseau solide et a encore augmenté sa valeur grâce à une technologie avancée.

Fort d'une riche expérience des marchés de capitaux acquise au sein d'entreprises telles que Commerzbank et, ainsi que d'autres sociétés financières internationales, Alexander Oelfke apporte à BDSwiss une profonde compréhension des technologies futures. "L'objectif premier de SKYGROUND est de fournir constamment des technologies exceptionnelles à nos partenaires, tout en respectant notre engagement d'être un facilitateur de succès sur divers marchés. SKYGROUND a investi des ressources importantes dans la recherche et le développement afin de trouver une solution qui améliorera l'accès aux marchés de capitaux. Je suis fier que SKYGROUND soit en mesure de proposer des solutions complètes à tous ses partenaires, de la banque mobile à la gestion des actifs numériques en passant par le trading et l'assistance - en bref, un guichet unique."

Les technologies blockchain et les métavers sont considérées comme l'avenir de la façon dont nous interagissons avec le monde. Cela en fait un domaine d'intérêt prometteur pour de nombreuses entreprises du secteur. Le métavers ne va pas seulement changer notre façon de travailler et d'interagir, mais il va aussi ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration, de créativité et d'innovation, et créer de nouvelles possibilités pour ceux qui sauront s'adapter et évoluer.

"Apple s'implique depuis longtemps dans les start-ups d'intelligence artificielle, Microsoft fait partie des premiers investisseurs d'OpenAI et Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, est celui qui parle le plus de l'avenir du Metaverse. Le marché se consolide rapidement à cet égard, alors que les entreprises et les développeurs unissent leurs forces pour exploiter la puissance du métavers ; c'est là que l'on parle de technologies d'IA avancées pour créer un avenir plus connecté et plus intelligent - un endroit où les expériences interactives sur Internet sont rendues possibles par des mondes parallèles virtuels pour l'engagement humain."

SKYGROUND explore activement le potentiel du métavers, en travaillant avec plusieurs partenaires pour développer des solutions technologiques innovantes conformes aux exigences du "Made in Germany", notamment dans les domaines de la technologie blockchain, des modules crypto-robotiques et de l'intelligence artificielle.

Alexander Oelfke souligne : "Nous travaillons actuellement sur un projet pilote révolutionnaire dans le domaine du Metaverse. Je suis convaincu que nous serons en mesure d'annoncer quelque chose de véritablement révolutionnaire dans un avenir proche."

