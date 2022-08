ALFASIGMA ANNONCE L'ACCORD POUR L'ACQUISITION DE 100 % DE SOFAR, SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE ITALIENNE

SOFAR est une société italienne spécialisée dans les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux

Alfasigma renforce son leadership dans le domaine gastro-intestinal et la recherche sur le microbiote

L'acquisition devrait être finalisée en octobre 2022

BOLOGNE, Italie, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- ALFASIGMA S.p.A. a signé un accord pour acquérir la totalité du capital social de SOFAR S.p.A., une société pharmaceutique italienne avec plus d'un demi-siècle d'histoire opérationnelle dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires.

Avec cette acquisition, le groupe Alfasigma ajoute à son portefeuille les produits de SOFAR, dont les plus connus sont Pentacol, Enterolactis, Gerdoff, Cistiflux et Siler. SOFAR a clôturé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de plus de 113 millions d'euros, soit une croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente. La société, avec plus de 54 ans d'histoire, 150 références commercialisées dans plus de 10 domaines thérapeutiques et plus de 300 employés, possède un laboratoire de recherche avancée à Bergame et une usine de production à Trezzano Rosa (Milan).

Alfasigma est l'une des principales sociétés pharmaceutiques à capitaux italiens avec un chiffre d'affaires consolidé de plus d'un milliard d'euros en 2021, des centres de recherche à Bologne et à Pomezia, trois usines de production en Italie et deux à l'étranger, et environ 3 000 employés.

Les deux sociétés sont spécialisées dans le domaine gastro-intestinal. SOFAR réalise environ 80 % de son activité dans ce domaine thérapeutique et a axé ses recherches sur le microbiote au sein du parc scientifique et technologique Kilometro Rosso à Bergame. Alfasigma développe un portefeuille de produits pour le domaine gastro-intestinal, où elle peut tirer le meilleur parti de son important savoir-faire scientifique.

L'intégration des deux sociétés conduira à l'expansion de la gamme de produits d'Alfasigma en Italie et sur les marchés étrangers.

M. Stefano Golinelli, président du conseil d'administration d'Alfasigma, a déclaré : « Cette acquisition permet à notre société de consolider de manière décisive le marché italien et de se concentrer davantage sur le domaine de la gastro-entérologie. Cette acquisition contribuera à la stratégie de croissance ambitieuse conçue pour notre entreprise ».

« Notre tradition d'innovation et le succès de l'entreprise se concrétisent aujourd'hui par l'entrée dans un groupe déjà établi tel qu'Alfasigma » a commenté M. Andrea Biffi, PDG de SOFAR « Cette opération renforce une fois de plus la valeur du Made in Italy dans le secteur pharmaceutique et crée en parallèle une importante opportunité de croissance et d'internationalisation, confirmant le travail réalisé par notre entreprise en plus d'un demi-siècle d'histoire ».

Le président-directeur général d'Alfasigma, M. Francesco Balestrieri, a déclaré : « L'acquisition de SOFAR marque une première étape importante dans la croissance que le conseil d'administration a définie pour Alfasigma. Le portefeuille de SOFAR offre non seulement une complémentarité du point de vue des domaines thérapeutiques en Italie, mais aussi une importante plateforme de croissance internationale. Nous pensons que l'acquisition sera finalisée en octobre et que les opérations d'intégration commenceront au cours du dernier trimestre de 2022 ».

À propos d'Alfasigma

Société privée, Alfasigma est une entreprise pharmaceutique multinationale basée en Italie et présente dans plus de 90 pays, par le biais de distributeurs et de filiales. L'entreprise emploie environ 3 000 personnes, dispose de capacités internes de R&D et de plusieurs usines de production. Alfasigma est connue pour le positionnement de son activité dans les domaines de la gastro-entérologie et de la médecine vasculaire.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de l'entreprise https://www.alfasigma.com

