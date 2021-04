Alfasigma: Es ist Venenwoche vom 5. bis 11. April

v-WIN Foundation und Alfasigma gemeinsam im Kampf gegen eine der häufigsten vermeidbaren Todesursachen: Venenthrombose

Italien als Dreh- und Angelpunkt eines internationalen Aufklärungsprojekts zur Venen- und Lymphgesundheit der Beine, das während der EXPO in DUBAI präsentiert wird

Eine innovative Software zur Geolokalisierung wurde eingeführt, um das Wissen und Bewusstsein über die Krankheit zu erhöhen

BOLOGNA, Italien, 1. April 2021 /PRNewswire/ -- Venous-lymphatic World International Network foundation (v-WIN), eine gemeinnützige globale Organisation, die sich der Forschung und Ausbildung im Bereich Venen- und Lymphsystem widmet, hat ein gemeinnütziges Projekt zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und des Gesundheitspersonals namens VEIN WEEK entwickelt, das sich ganz der Förderung des Venen- und Lymphsystems widmet.

Das Projekt, das Experten, Patienten und die Öffentlichkeit aus der ganzen Welt miteinander verbindet, wird während der Gesundheitswoche laufen, die vom 5. bis zum 11. April geplant ist und den 7. Weltgesundheitstag beinhaltet. Zu den Unterstützern der gemeinnützigen Bildungsinitiative gehört auch das italienische Unternehmen Alfasigma.

Eine spezielle Open-Access-Software wurde für alle Angehörigen der Gesundheitsberufe und die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, die ihre eigenen Initiativen zur Steigerung des Bewusstseins für die Venenlymphknoten hinzufügen möchten. Mehr als 200 Aktivitäten aus der ganzen Welt sind bereits hinzugefügt worden.

Diese Aktivitäten werden einem gemeinsamen Kalender folgen, in dem jeder Tag einer bestimmten Aufgabe gewidmet ist: Montag für Fachärzte, Dienstag für Patienten, Mittwoch für Medien, Donnerstag für klinische Arbeit, Freitag für fachübergreifendes Engagement, Samstag und Sonntag für soziale und sportliche Initiativen zur Förderung der Venengesundheit.

Die Initiative wurde von einer Gruppe internationaler Top-Experten aus allen Kontinenten konzipiert und entwickelt.

Neben vielen anderen Organisationen und Institutionen wird die Initiative auch von der italienischen Ärztekammer (FNOMCEO) unterstützt.

Die Initiative ist von größter Bedeutung, wenn man bedenkt, dass sie sich mit venös-lymphatischen Erkrankungen befasst: eine Erkrankung, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung betrifft, verwandt mit der venösen Thromboembolie, die eine führende Ursache für vermeidbare Todesfälle ist, mit Lymphödemen, die als „versteckte Epidemie" gelten, und mit Beckenvenenerkrankungen, die als „nicht zu vergessen" gelten. Alle Details finden Sie auf der Website der Stiftung (www.vwinfoundation.com/vw).

„Die venöse Thromboembolie ist eine der führenden Ursachen für vermeidbare Todesfälle, Lymphödeme gelten als versteckte Epidemie, Beckenschmerzen, die möglicherweise mit venösem Reflux einhergehen, sind häufiger als Asthma und Rückenschmerzen", sagt Dr. Sergio Gianesini, Präsident der Venous-lymphatic World International Network Foundation (v-WIN Foundation), mit dem Fokus auf die Relevanz von Fortschritten im Venen- und Lymphmanagement insbesondere während der COVID-Pandemie, wenn diese Art von Komplikationen eine der häufigsten Herausforderungen darstellen.

Die Seiten der Geolokalisation werden auch nach der Vein Week bestehen bleiben (https://veinweek.vwinfoundation.com), um Veranstaltungen, Initiativen, Projekte in diesem Therapiebereich zu teilen.

Pier Vincenzo Colli, CEO von Alfasigma, erklärt: „Alfasigma ist stolz darauf, das Projekt der Vein Week zu unterstützen und damit lokalen Bildungs- und Wissenschaftsinitiativen auf globaler Ebene Sichtbarkeit zu verleihen. Eine große Anzahl von Veranstaltungen wurde bereits eigenständig aus allen Teilen der Welt hochgeladen und jede dieser Veranstaltungen kann mit Videos, Interviews und anderen Präsentationsinhalten angepasst werden."

Dieser Aufwand ist Teil des digitalen Transformationsprojekts von Alfasigma, das darauf abzielt, eine nachhaltigere und digitale Verbindung auf der ganzen Welt zu entwickeln.

„Das Ziel der Vein Week 2021 ist es, das Bewusstsein für Venen- und Lymphkrankheiten in der gesamten globalen medizinischen Gemeinschaft zu schärfen, mit besonderem Fokus auf Regionen, in denen es traditionell an Ressourcen im Gesundheitswesen mangelt - aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Parität und anhaltender Konflikte", bekräftigt Dr. Yung Wei Chi, Gründer und Vorstandsmitglied der v-WIN Foundation, der abschließend feststellt: „Venen- und Lymphkrankheiten sind eine der häufigsten Erkrankungen weltweit, unabhängig von der Pandemie. Die Pandemie hat jedoch viele andere Krankheitsbilder und damit verbundene Kampagnen überschattet. Um es auf den Punkt zu bringen: Venen- und Lymphkrankheiten sind eng mit den Komplikationen von COVID-19, d.h. Venenthrombosen, verbunden. Eine engagierte Kampagne, die sich darauf konzentriert, das Bewusstsein für Venen- und Lymphkrankheiten sowie deren Zusammenhang mit der COVID-Komplikation in Zeiten dieser globalen Pandemie zu schärfen, ist für die Versorgung der Betroffenen von größter Bedeutung."

v-WIN Stiftung

Die vWIN ist aus einer Idee von Sergio Gianesini, Oscar Bottini und Yung-Wei Chi entstanden, drei Venenspezialisten, die an drei verschiedenen Universitäten auf drei verschiedenen Kontinenten arbeiten, mit der Idee, die medizinische und öffentliche Welt für die Förderung von Gesundheit und Wissenschaft zusammenzubringen. Weltbekannte Ärzte und Wissenschaftler sind Teil des wissenschaftlichen Komitees. Die Stiftung Venous-lymphatic World International Network (v-WIN) ist eine weltweite Non-Profit-Organisation, die sich für die Verbesserung des Managements von Venen- und Lymphpathologie einsetzt. Die Stiftung arbeitet in 3 Hauptaktionsbereichen:

- wissenschaftliche Forschung und Bildungsarbeit

- humanitäre medizinische Einsätze

- soziale und sportliche Aktivitäten zur Förderung des Bewusstseins für venöse und lymphatische Gesundheit;

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://veinweek.vwinfoundation.com

Alfasigma

Alfasigma befindet sich in Privatbesitz und ist eines der führenden italienischen Pharmaunternehmen, das in über 90 Ländern durch Distributoren und Tochtergesellschaften vertreten ist. Alfasigma beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter, verfügt über F&E-Labore und 5 Produktionsstätten.

In Italien ist Alfasigma führend im Markt für verschreibungspflichtige Produkte, wo es neben dem starken Fokus auf gastrointestinale und vaskuläre Bereiche auch in vielen Therapiebereichen der Primärversorgung präsent ist. Alfasigma produziert und vertreibt auch Produkte zur Selbstmedikation, Nutraceuticals und Nahrungsergänzungsmittel.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite https://www.alfasigma.com

