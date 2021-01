Alfasigma va étendre son empreinte numérique

doctorAsyou, une plate-forme web entièrement dédiée aux médecins

Le site web optimise la recherche sur les bases de données médicales les plus importantes et les plus fiables telles que Pubmed, ICTRP et ClinicalTrials.gov.

Un tout nouvel espace présente des cours en ligne pour les médecins sur plusieurs sujets différents

BOLOGNE, Italie, 29 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Alfasigma a récemment lancé un certain nombre d'activités numériques qui élargissent sa présence sur le web et améliorent ses points de contact dans le monde entier.

doctorAsyou – en ligne à l'adresse www.doctorasyou.com - est un portail web entièrement dédié aux médecins avec deux domaines principaux : la recherche scientifique en ligne et le développement de la formation médicale.

La base de données du site web optimise et simplifie le processus de recherche en ligne d'informations médicales scientifiques, pour une mise à jour continue, nécessaire pour faire face aux décisions cliniques de la meilleure manière possible.

La base de données est mise à jour quotidiennement et renvoie un total d'environ 30 millions de résumés, combinant les trois bases de données les plus fiables au monde telles que Pubmed, ICTRP et ClinicalTrials.gov.

Cette base de données complète est en mesure de découvrir des articles et des recherches originales, ce qui permet aux utilisateurs de se tenir au courant des développements dans le domaine de la santé et de la médecine afin de rester en tête et d'améliorer les soins aux patients. Il existe également une bibliothèque virtuelle, utile pour gérer dans différents dossiers tous les intérêts de publication et de recherche enregistrés. doctorAsyou se concentre sur les informations cliniques de première main, en réalité il filtre les types de documents non pertinents de PubMed (par exemple, les vidéos, les éditoriaux, les livres) et s'améliore avec d'autres sources.

Pier Vincenzo Colli, PDG d'Alfasigma déclare : « doctorAsyou est un investissement pertinent qu'Alfasigma a fait en faveur de la communauté scientifique mondiale afin de faciliter le travail de recherche et le développement médical continu des professionnels de la santé. C'est une autre étape importante de notre transformation numérique entièrement dédiée au service des médecins et des chercheurs du monde entier. La portée de ce projet va au-delà de nos domaines thérapeutiques gastro-intestinaux, vasculaires et rhumatologiques, car il s'inscrit également dans le cadre de notre effort de responsabilité sociale d'entreprise visant à soutenir la recherche et le développement dans tous les domaines scientifiques. »

Le deuxième domaine est constitué de programmes de formation de haut niveau qui permettent de faire progresser les carrières professionnelles et de renforcer la confiance des utilisateurs grâce à une expérience d'apprentissage orientée vers l'action de 3 à 6 mois, composée de cours de cohorte et de cours autodidactes, conçus et dispensés par une communauté mondiale d'experts. Les activités éducatives sont proposées dans une grande variété de formats qui visent à faciliter l'attention et la mémorisation de ce qui est appris. En même temps, les cours peuvent être suivis à tout moment et en tout lieu. Un certain nombre de sujets sont abordés, tels que la rédaction scientifique, la définition de l'observance thérapeutique, les outils et les statistiques, l'Internet des aspects médicaux des soins de santé, les compétences en communication des chirurgiens, une approche fondée sur les données pour améliorer les soins aux patients, etc.

Plus d'infos.

Pubmed comprend plus de 30 millions de références de littérature biomédicale provenant de MEDLINE, de revues sur les sciences de la vie et de livres en ligne. Les références et les résumés de PubMed concernent les domaines de la biomédecine et de la santé, couvrant des branches des sciences de la vie, des sciences du comportement, des sciences chimiques et de la bio-ingénierie.

ICTRP : La plate-forme internationale d'enregistrement des essais cliniques (International Clinical Trial Registry Platform) est un service mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour garantir que les informations relatives aux essais cliniques soient accessibles à tous ceux qui participent à la prise de décision en matière de soins de santé.

Clinicaltrials.gov : c'est une base de données d'études cliniques financées par des fonds privés et publics, menées dans 50 états et dans 216 pays. ClinicalTrials.gov est une ressource fournie par la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis et elle comprend environ 350 000 études de recherche.

À propos d'Alfasigma

Propriété privée, Alfasigma est l'une des principales entreprises pharmaceutiques italiennes, présente dans plus de 90 pays, par l'intermédiaire de distributeurs et de filiales, et elle compte environ 3 000 employés, des laboratoires de R&D et 5 usines de production.

En Italie, Alfasigma est un leader sur le marché des produits délivrés sur ordonnance où, en plus de l'accent mis sur le domaine gastro-intestinal, elle est présente dans de nombreux domaines thérapeutiques de soins primaires. Alfasigma produit et commercialise également des produits d'automédication, des nutraceutiques et des compléments alimentaires.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web de l'entreprise https://www.alfasigma.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1325576/Alfasigma_Logo.jpg

Related Links

https://www.alfasigma.com/



SOURCE Alfasigma