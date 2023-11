Alfredo Soares e Bruno Nardon confirmam presença no RD Summit 2023, o maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina

Além dos painéis dos fundadores do G4 Educação, o G4 Podcasts terá um estúdio exclusivo

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Alfredo Soares e Bruno Nardon, fundadores do G4 Educação, edtech com foco em educação executiva, estarão no maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina, o RD Summit, que acontece nos dias 8, 9 e 10 novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

No dia 8 de novembro, das 16h35 às 17h15, Bruno Nardon fará a palestra "Como usar a cultura de dados e testes para vender mais e melhor". Já no dia 9 de novembro, das 11h10 às 11h50, Alfredo Soares fará a palestra "O Futuro das Vendas".

Divulgação G4 Educação.

"Estou muito feliz por estar de volta ao RD Summit para falar da minha maior paixão, que é a área de vendas. Além de ser uma oportunidade de fazer negócios, o evento, que acontece pela primeira vez em São Paulo, dita as tendências do mercado de marketing e vendas para 2024", comenta Alfredo Soares.

Além das palestras, a equipe do G4 podcasts produzirá conteúdos e receberá diversos convidados ao longo dos três dias de evento, como Alexandre Ostrowiecki (CEO da Multilaser), Cris Arcangeli (empreendedora serial) e Randy Petway (Diretor do LinkedIn).

O RD Summit 2023 contará com mais de 200 horas de conteúdo em sua programação, com palestras e debates divididos em nove trilhas de conhecimento e em sete palcos simultâneos, além de imersões que passam por ativações de grandes marcas e experiências de entretenimento, aprendizado e networking. Tudo isso com a presença de cerca de 15 mil pessoas de todas as regiões do país, incluindo profissionais renomados das áreas de Marketing, Vendas, Tecnologia e Inovação, além de mais de 150 expositores, entre parceiros e patrocinadores.

RD Summit - Como usar a cultura de dados e testes para vender mais e melhor

Data: 08/11/2023

Horário: 16h35 às 17h15

Local: Expo Center Norte

RD Summit - O Futuro das Vendas

Data: 09/11/2023

Horário: 11h10 às 11h50

Local: Expo Center Norte

Sobre o G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

Sobre o RD Summit

Realizado pela RD Station, o RD Summit é o maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Em sua 9ª edição, acontecerá pela primeira vez na capital paulista para um público de 15 mil pessoas, em três dias de imersão. Serão mais de 200 horas de conteúdo, em 9 trilhas de conhecimento e 7 palcos simultâneos, e mais de 100 palestras e experiências. O evento tem como objetivo promover conhecimento, transformar jornadas e trazer oportunidades de negócios e crescimento para os participantes e empresas. Ingressos disponíveis em www.rdsummit.com.br

Sobre a RD Station

A RD Station, realizadora do RD Summit, é líder em soluções de tecnologia para marketing digital e vendas no Brasil. Por meio de sua plataforma de automação de marketing e vendas, e divisão de conteúdo, mídia e educação, a empresa empodera heróis e heroínas que fazem a economia crescer. Atualmente, a empresa possui 45 mil clientes em mais de 40 países. Com seus 900 funcionários em toda a América Latina, é reconhecida pelo ranking Great Place to Work como uma das melhores para se trabalhar no Brasil em Diversidade, Equidade e Inclusão.

CONTATO - Aline Nascimento, analista de PR do G4 Educação - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2268019/G4.jpg

FONTE G4 Educação