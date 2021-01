AlgaEnergy et le Laboratoire M2 signent un accord de partenariat stratégique mondial pour la distribution et le développement de produits

AlgaEnergy deviendra le distributeur mondial exclusif des produits de biocontrôle du Laboratoire M2 et collaborera avec les scientifiques de l'entreprise québécoise sur de nouveaux produits de contrôle des maladies pour l'agriculture

MADRID, Espagne, et SHERBROOKE, Québec, le 12 janv. 2021 /PRNewswire/ -- AlgaEnergy N.A. Inc, filiale américaine de la société espagnole AlgaEnergy S.A. et chef de file mondial en matière de biotechnologie des microalgues, a signé un accord de distribution et de développement de produits à l'échelle mondiale avec Laboratoire M2 Inc, une compagnie de biotechnologie basée au Québec qui développe des produits désinfectants naturels et durables, dont le fongicide et le bactéricide THYMOX CONTROL®.

AlgaEnergy formule et produit des intrants agricoles puissants, durables et à base de microalgues pour les producteurs du monde entier. Les produits THYMOX® du Laboratoire M2, dérivés du pouvoir antimicrobien de l'huile de thym et d'autres huiles naturelles, sont utilisés en agriculture, sur les marchés du gazon et du jardin ainsi que des produits ménagers.

En application de ces accords, AlgaEnergy obtiendra les droits mondiaux exclusifs de distribution de la gamme de produits phytosanitaires THYMOX CONTROL par le biais des unités commerciales d'AlgaEnergy sur les principaux marchés agricoles en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie-Pacifique. Les deux sociétés ont également signé un accord de licence et de développement de produits dans le cadre duquel leurs équipes scientifiques travailleront en collaboration pour créer de nouveaux produits de biocontrôle à valeur ajoutée.

« Comme pour notre partenariat avec Concentric Ag annoncé l'automne dernier, les produits THYMOX CONTROL du Laboratoire M2 seront bientôt disponibles par le biais du réseau de distribution mondial d'AlgaEnergy, souligne D. Ry Wagner, PDG d'AlgaEnergy N.A. et président de l'agrobusiness international d'AlgaEnergy. Le Laboratoire M2 a développé certaines des solutions de biocontrôlebiocontrôle naturel les plus innovantes du marché d'aujourd'hui. Ces accords marquent l'entrée d'AlgaEnergy dans le secteur en pleine croissance du biocontrôlebiocontrôle et ouvrent également la voie aux futures innovations découlant de notre collaboration scientifique. »

« AlgaEnergy est très enthousiaste non seulement des opportunités à court terme offertes par les produits naturels et biologiques THYMOX CONTROL, mais aussi par les possibilités d'utiliser les produits de la plateforme Concentric Ag, dont la plateforme de microalgues de classe mondiale, pour créer les meilleurs produits de leur catégorie afin d'améliorer la productivité et la durabilité agricoles dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Frank Palantoni, directeur exécutif du Laboratoire M2, voit un immense potentiel de changement dans les nouveaux produits qui résulteront de ces technologies combinées.

« Nos investissements substantiels dans une nouvelle plate-forme technologique reliés à notre unité commerciale de protection des cultures ont porté leurs fruits, a déclaré M. Palantoni. En effet, notre nanotechnologie, flexible et très avancée, a été créée pour être appliquée à de nombreux autres ingrédients et actifs de biocontrôlebiocontrôle. »

« Ce partenariat avec AlgaEnergy permettra aux producteurs du monde entier d'avoir accès à notre technologie THYMOX, qui a fait ses preuves lors de tests sur le terrain afin d'offrir une protection efficace contre certains des problèmes pathogènes les plus difficiles auxquels sont confrontés les cultivateurs », a-t-il ajouté.

Les graphiques et photos peuvent être téléchargés à partir de ce lien link.

À propos d'AlgaEnergy N.A.

AlgaEnergy N.A. Inc. est la filiale américaine d'AlgaEnergy S.A. est une entreprise de biotechnologie basée en Espagne qui utilise des technologies et des processus de production avancés pour créer des produits de haute qualité à base de microalgues pour l'agriculture et plusieurs autres industries. www.algaenergy-intl.com et www.algaenergy.com.

À propos de Laboratoire M2

Laboratoire M2 Inc., basé à Sherbrooke, Québec, Canada, détient une excellente réputation en matière d'innovation de produits et d'expertises dans les technologies de désinfection et de biosécurité écologiques et durables, sous la marque THYMOX®. www.thymox.com

Contacts:

Pour AlgaEnergy

Michele Wells, Wells Communications

Téléphone: +1-303-417-0696 ou courriel: [email protected]

Or

Carmela Pérez Calleja, Global Marketing Manager

Téléphone: +34-681-285-872 ou courriel: [email protected]

Pour Laboratoire M2

Virginie Doré Lemonde, Bicom communications

Téléphone: +1 514-779-7129 ou courriel: [email protected]

Related Links

http://www.algaenergy.com



SOURCE AlgaEnergy International