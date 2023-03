AlgoKit introduz experiência de desenvolvedor daWeb2 para construção de aplicações Web3 na Algorand

Novo pacote de ferramentas do desenvolvedor resolve pontos técnicos problemáticos e oferece aos desenvolvedores uma onramp fácil para a construção de aplicações baseadas em blockchain na Algorand

SINGAPURA, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ - A Algorand Foundation, organização focada no crescimento do ecossistema para a blockchain Algorand, anunciou hoje o lançamento do AlgoKit, o pacote de ferramentas para desenvolvedores mais abrangente e fácil de usar para construir aplicações Web3 na Algorand, utilizando princípios conhecidos de experiência do usuário (UX) que se baseiam nas melhores práticas de engenharia de software da Web2. O AlgoKit foi projetado para ser uma onramp fácil para desenvolvedores da Web2 que desejam fazer a transição para a Web3 e desenvolvedores de outras cadeias que queiram testar a Algorand, a blockchain mais segura, confiável e sustentável do mundo.

O AlgoKit apresenta a capacidade de executar, explorar e interagir rapidamente com uma rede Algorand local isolada chamada LocalNet antes da implantação na rede principal (mainnet), uma oferta crucial na construção e lançamento de aplicações descentralizadas (dApps). Ele traz atualizações para o framework beaker e sobre como são feitos o desenvolvimento, testes, depuração e implantação locais na blockchain Algorand, permitindo que desenvolvedores de todos os níveis de experiência comecem a construir dApps da Web3 de qualidade em 10 minutos. O pacote de ferramentas está equipado com tudo o que os desenvolvedores precisam para construir, testar e implantar na Algorand em um único pacote. O que se destacam são os recursos de modelagem do AlgoKit, que os parceiros do ecossistema e a comunidade podem usar como um ponto de partida seguro para o desenvolvimento das suas dApps.

"O AlgoKit é um marco enorme no estabelecimento da Algorand como a blockchain mais prática para desenvolvedores. Ele traz alguns dos recursos de UX da Web2 mais desejáveis para o ecossistema da Algorand, tornando-o extremamente fácil de integrar e começar a construir em blockchain rapidamente", disse John Woods, diretor de tecnologia da Algorand Foundation. "Qualquer pessoa que conheça os fundamentos do desenvolvimento de blockchain é capaz de desenvolver na Algorand com o AlgoKit. Ele é fácil de instalar e configurar e apresenta uma linguagem limpa com padrões de design fáceis de usar, um pacote de testes integrado, melhores práticas para segurança e melhores práticas para pipelines de implantação".

O AlgoKit apresenta a linguagem de desenvolvimento central da Algorand, PyTeal, uma ligação Python para contratos inteligentes da Algorand, e apresenta o Beaker, um novo framework de desenvolvimento de contratos inteligentes para PyTeal. A experiência do AlgoKit sinaliza uma mudança no atendimento ao cliente e nos programas refinados de desenvolvedores, como hackathons e bootcamps, para oferecer o suporte necessário para que os desenvolvedores deem vida a suas ideias. Ampliando sua acessibilidade, o AlgoKit oferecerá modelos para que as pessoas aprendam a começar a desenvolver na Algorand.

No lançamento, o AlgoKit se concentrará na experiência de desenvolvimento de contratos inteligentes, mas o roteiro do produto aponta para o desenvolvimento full-stack.

A Algorand Foundation está profundamente comprometida em apoiar sua comunidade de desenvolvedores por meio da promoção do desenvolvimento de código aberto de base no ecossistema da Algorand. O AlgoKit é lançado em conjunto com a mais recente atualização de protocolo da Algorand Inc., que apresenta o Simulate, um novo recurso que permite aos desenvolvedores testar contratos inteligentes para facilitar a depuração; Conduit, uma nova ferramenta para acesso de dados flexível e leve que se baseia no poderoso indexador da Algorand; e melhorias mais amplas na experiência do desenvolvedor.

Sobre a Algorand Foundation

A Algorand Foundation se dedica a ajudar a cumprir a promessa global da blockchain Algorand, assumindo a responsabilidade por sua sólida economia de fornecimento monetário, governança descentralizada e ecossistema de código aberto saudável e próspero. Desenvolvida pelo professor do MIT e criptógrafo vencedor do Prêmio Turing, Silvio Micali, a Algorand é capaz de cumprir a promessa de uma economia global sem fronteiras. Ele atinge taxas de transferência de transações na velocidade das finanças tradicionais, mas com finalização imediata, custos de transação quase zero e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sua plataforma neutra em carbono e seu mecanismo de consenso por pura prova de participação exclusivo resolve o "trilema de blockchain", alcançando segurança e escalabilidade em um protocolo descentralizado e sem um segundo de tempo de inatividade desde que entrou em operação em 2019. Para mais informações, acesse https://algorand.foundation

Sobre a Algorand Inc.

Fundada pelo criptógrafo vencedor do Prêmio Turing, Silvio Micali, a blockchain de Camada 1 (Layer-1) de alto desempenho da Algorand é incomparável para oferecer tecnologias rápidas, sem atrito e inclusivas a todos. A Algorand está remodelando todos os setores, desde a TradFi e a DeFi até novas economias de criadores e muito mais. Com um compromisso extraordinário com a interoperabilidade e a entrega consistente, sua tecnologia sustentável impulsiona mais participação, transparência e eficiência para todos. Como a tecnologia preferencial de mais de 2.000 organizações globais, o ecossistema da Algorand está transformando a próxima geração de produtos financeiros, protocolos e troca de valor. Para mais informações, acesse www.algorand.com.

