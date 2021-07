Algolux lève une série B de $22.8 Millions pour sa technologie robuste de vision par ordinateur

Ce nouvel investissement servira à accélérer l'adoption par le marché des solutions de vision par ordinateur et d'optimisation d'images d'Algolux

MONTRÉAL, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Algolux, une entreprise de logiciels de vision par ordinateur reconnue mondialement, a annoncé aujourd'hui avoir levé une série B de 22,8 millions de dollars (18,4 millions de dollars US). Cette ronde a été co-dirigée par Forte Ventures et Drive Capital avec un financement supplémentaire de nouveaux investisseurs, Investissement Québec, Castor Ventures et Nikon-SBI Innovation Fund, ainsi que des investisseurs existants GM Ventures, Generation Ventures et Intact Ventures.

Selon deux études de Yole Développement et Global Market Insights , les expéditions mondiales de caméras automobiles devraient dépasser les 300 millions d'unités d'ici 2025, pour atteindre 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La croissance de l'industrie continuera d'être alimentée par des préoccupations croissantes concernant la sécurité des véhicules et des passagers dans le monde entier, associées à l'accélération des progrès technologiques dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) basés sur des caméras. Parallèlement, les camions font de grands progrès vers l'autonomie, car leur grande taille offre une meilleure plateforme pour l'informatique et un meilleur champ de vision pour les capteurs. Malheureusement, la vision - le composant le plus largement déployé de la pile de perception globale - est toujours génée par des problèmes de performance en cas de faible luminosité et de mauvaises conditions météorologiques, ce qui rend la prise en charge des niveaux 2 et supérieurs de la norme SAE plus difficile. Par ailleurs, le nombre d'accidents de voiture en milieu urbain et le taux de mortalité sont en hausse depuis plus d'une décennie aux États-Unis.

Les solutions de vision par ordinateur et d'optimisation d'images d'Algolux s'attaquent au problème essentiel de la sécurité des systèmes d'aide à la conduite et des véhicules autonomes. Algolux est la première entreprise à utiliser l'imagerie informatique pour concevoir des algorithmes qui font de la caméra une partie intégrante de la pile de perception, ce qui constitue une rupture audacieuse par rapport à l'approche traditionnelle en vases clos. Cela permet de résoudre des cas difficiles tels que la faible luminosité, le faible contraste et les obstructions pour la détection d'objets, l'imagerie et l'estimation géométrique. En outre, l'utilisation de modèles de caméras physiques réduit les besoins en données d'apprentissage d'un ordre de grandeur. Cette approche permet aux technologies Algolux de surpasser les solutions commerciales de 60 points en précision moyenne (mAP).

"Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape dans la trajectoire de l'entreprise et de le faire avec la confiance et le soutien d'investisseurs exceptionnels. Algolux est activement engagé auprès des principaux constructeurs automobiles ainsi que des fournisseurs de niveau 1 et 2 du monde entier. Le thème récurrent est le désir qu'ont les clients à améliorer de manière significative les performances de leurs systèmes de vision pour la conduite et le stationnement, même dans les situations réelles les plus difficiles", a déclaré Allan Benchetrit, PDG d'Algolux.

"Nous nous attendons pleinement à ce que les systèmes de vision par ordinateur gagnent en importance dans le cadre de la sécurité et de la fonctionnalité futures des véhicules, et qu'il s'agisse d'un complément nécessaire à d'autres capteurs tels que le LiDAR et le radar", a déclaré Louis Rajczi, partenaire chez Forte Ventures. "Nous comprenons que ces systèmes de caméra doivent fonctionner dans des environnements extrêmement difficiles (faible luminosité, mauvais temps, éblouissement...) et nous estimons qu'Algolux a su développer une solution de classe mondiale qui offre des performances exceptionnelles dans ce type de conditions."

"Nous sommes fiers de nous associer à Algolux et de soutenir ses projets de croissance et d'innovation. Notre implication témoigne de notre volonté d'appuyer les entreprises québécoises dans les secteurs stratégiques et porteurs pour notre développement économique. Nous sommes convaincus qu'Algolux, qui se distingue déjà comme un fournisseur d'intelligence artificielle de premier plan dans le marché des véhicules de pointe, saura tirer son épingle du jeu et laisser son empreinte de manière durable, chez nous, comme à l'international," a déclaré Guy Leblanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Récemment nommé dans la liste CB Insights AI 100 des startups d'intelligence artificielle les plus innovantes au monde en 2021, Algolux utilisera ce financement pour atteindre les trois objectifs suivants :

Accélérer l'adoption des produits primés d'Algolux sur les marchés de la mobilité.

Développer ses équipes d'ingénierie, de développement et de soutien à la clientèle afin d'étendre ses services au niveau mondial.

S'étendre à d'autres marchés verticaux dépendant des applications de caméras.

Dans le cadre de cette ronde de financement, Louis Rajczi, partenaire chez Forte Ventures, et Alistair Mitchell, président chez Generation Ventures, ont rejoint le conseil d'administration d'Algolux. Alan MacIntosh, associé de conseil chez Real Ventures, siègera désormais au conseil à titre d'observateur.

Algolux annonce également la nomination de Matthias Schulze au poste de vice-président pour l'Europe et l'Asie. M. Schulze, vétéran de l'ADAS avec plus de 20 ans d'expérience en gestion, contribuera à accélérer la stratégie de mise en marché d'Algolux. Récemment, il occupait le poste de vice-président de la gestion des technologies chez Visteon. Avant cela, il a passé plus de 29 ans chez Daimler AG durant lesquels il a occupé des postes de direction dans les domaines de la conduite autonome, de l'ADAS et de la télématique. La longue collaboration de M. Schulze avec la Commission européenne, le Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche allemand, ainsi qu'avec le ministère japonais des infrastructures terrestres et des transports, fait de lui le candidat idéal pour aider Algolux à étendre sa présence en Europe et en Asie.

À propos d'Algolux

Algolux est une entreprise de vision par ordinateur reconnue mondialement qui fournit les logiciels de perception pour toutes les conditions les plus robustes et évolutifs du marché, tant pour les caméras existantes que pour les nouveaux projets, et ce grâce à des outils basés sur le cloud (nuage informatique) et à des logiciels d'intelligence artificielle embarqués.

Nommée dans la liste CB Insights AI 100 des startups d'intelligence artificielle les plus innovantes au monde en 2021, Algolux a été fondée sur des recherches révolutionnaires à l'intersection de l'apprentissage profond, de la vision par ordinateur et de l'imagerie informatique. Nos solutions de vision par ordinateur et d'optimisation d'images s'attaquent au problème essentiel de la sécurité des systèmes d'aide à la conduite et des véhicules autonomes, ainsi que des flottes, des robots mobiles autonomes et de l'analyse vidéo du trafic des villes intelligentes.

Le siège social d'Algolux se trouve à Montréal et l'entreprise compte également des bureaux à Palo Alto et à Munich.

Pour en savoir plus, visitez algolux.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et YouTube .

À propos de Forte Ventures

Forte Ventures est une société de capital-risque qui collabore et co-investit avec des partenaires stratégiques d'entreprise dans des sociétés technologiques de secteurs industriels diversifiés à travers les États-Unis et le Canada. Les domaines d'intérêt comprennent les technologies de l'information, les technologies d'assurance, les technologies financières, les technologies et services à la demande, la mobilité, l'IdO, la cybersécurité et les technologies industrielles. Les investissements initiaux se situent généralement entre 2 et 5 millions de dollars et incluent souvent la participation de partenaires stratégiques d'entreprises de premier plan en tant que co-investisseurs. Forte Ventures a des bureaux à Atlanta et dans la Silicon Valley. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.forteventures.com.

À propos de Drive Capital

Drive Capital est une société de capital-risque basée à Columbus qui se concentre sur l'investissement dans la prochaine génération d'entreprises mondiales qui définissent le marché. La société a démarré en 2013 et a levé plus d'un milliard de dollars de fonds pour investir dans des startups qui résolvent des problèmes importants sur de grands marchés. Drive est un investisseur dans plus de 40 entreprises en dehors de la Silicon Valley, notamment Root Insurance, Duolingo, Cyclica, ApplyBoard et KOHO. Visitez www.drivecapital.com pour en savoir plus.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec – CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de GM Ventures

GM Ventures investit dans des start-ups liées à l'automobile qui développent des technologies avancées destinées à être mises en œuvre dans les véhicules, les usines de fabrication et les activités opérationnelles de General Motors. Nous nous concentrons sur les technologies clés qui soutiennent notre mission de stimuler l'innovation et d'influencer l'avenir de la mobilité.

À propos de Castor Ventures

Castor Ventures permet aux anciens du MIT d'investir ensemble dans des entreprises liées aux anciens du MIT. Castor Ventures lève un fonds chaque année parmi les anciens élèves accrédités du MIT, offrant aux investisseurs un portefeuille de 20 à 30 entreprises diversifiées par secteur, stade et géographie, en co-investissant avec les meilleures sociétés de capital-risque. Castor Ventures fait partie d'une famille de fonds du groupe Alumni Ventures, l'une des sociétés de capital-risque les plus actives au monde. Le fonds est privé, à but lucratif et non affilié au MIT.

À propos de Nikon-SBI

Nikon et SBI Investment Co., Ltd. ont établi conjointement un fonds privé pour investir dans des sociétés à risque afin de créer de nouvelles activités, de promouvoir le développement de ces activités et de réaliser des synergies commerciales dans le cadre d'un plan à moyen/long terme. Nikon déploie ce nouveau fonds non seulement pour les entreprises existantes mais aussi pour saisir de nouvelles opportunités commerciales en investissant dans des sociétés susceptibles de jouer un rôle futur, en mettant l'accent sur le Japon et l'Amérique du Nord ainsi que sur les pays européens et asiatiques.

À propos de Generation Ventures

Generation Ventures est la branche "capital-risque" de Generation Capital, un bureau de gestion de patrimoine basé à Toronto, au Canada. Par l'intermédiaire de Generation Ventures, elle finance des sociétés de capital-risque de premier plan au Canada, aux États-Unis et en Chine, et réalise un nombre proportionnel d'investissements directs. Generation Ventures est géré par une équipe multidisciplinaire qui soutient sa position d'investissement active.

À propos d'Intact Ventures

Intact Ventures se concentre sur l'investissement et le partenariat avec des entreprises qui redéfinissent le paysage de l'assurance par le biais de modèles d'affaires innovants et de nouvelles technologies. L'établissement de relations avec des entreprises révolutionnaires leur permet d'accélérer leur apprentissage, de concevoir des produits plus intelligents et de tirer parti d'une technologie unique. En retour, ils soutiennent la croissance de ces entreprises en leur fournissant des capitaux et en leur donnant accès à notre expertise et à nos talents.

Relations Média : Max Leblond - Directeur Marketing, Algolux, 514-589-3933, [email protected]

