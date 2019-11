Algorand lança upgrade do protocolo, preparando-se para a nova leva de desenvolvimento de aplicativos distribuídos

SINGAPURA, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Algorand Foundation anunciou hoje a disponibilizacão de um upgrade do protocolo que expande significativamente a variedade de aplicativos descentralizados (Dapps) e processos que podem ser desenvolvidos na plataforma Algorand. Pela primeira vez, Dapps em escala empresarial podem ser desenvolvidos na primeira blockchain pure proof of stake (PPoS – prova de participação pura), sem sacrificar o desempenho.

Essa atualização viabiliza a capacidade de desenvolver soluções nativas de blockchain escalável para casos de uso no mundo real. Os seguintes recursos foram desenvolvidos diretamente na Layer-1, fornecendo os benefícios essenciais de velocidade, escalabilidade e finalidade:

Ativo Padrão da Algorand (ASA – Algorand Standard Asset): Este recurso torna possível a toquenização e emissão de qualquer tipo de ativo na blockchain da Algorand, de uma maneira padronizada. Isso inclui ativos fungíveis como moedas, stablecoins e tokens de utilidade; ativos não fungíveis como ingressos; ativos fungíveis restritos como valores mobiliários; e ativos não fungíveis restritos como licenças e certificações.

Transferências Atômicas (Atomic Transfers): Esse recurso oferece uma maneira rápida, segura e de baixo custo para transferir simultaneamente diversos ativos entre múltiplas partes. Em uma economia tradicional, isso é feito em uma estrutura de trust ou jurídica. Isso se torna ainda mais complexo na blockchain, mas as Transferências Atômicas fornecem uma solução elegante para viabilizar mais casos de uso, tais como acordo simplificado e expresso, fundo casado eficiente, etc.

Contratos Inteligentes da Algorand (ASC – Algorand Smart Contracts): São contratos inteligentes apátridas, que oferecem inúmeras possibilidades para transações governadas, através de modelos de script simplificados. Eles executam automaticamente regras e lógicas personalizadas, tipicamente em torno de como os ativos podem ser transferidos – reduzindo custos e riscos no processo. Além disso, uma linguagem de script chamada TEAL (Transaction Execution Approval Language – linguagem de aprovação de execução da transação) foi criada para habilitar os desenvolvedores a estabelecer suas próprias estruturas de regras de transações e contratos inteligentes. Isso é útil para tudo, desde a criação de contas de depósitos temporário (escrow) a financiamento coletivo (crowdfunding), para criar dívida com garantia real.

"Desenvolver aplicativos financeiros descentralizados requer a tecnologia e a visão fundamentais certas", disse o presidente-executivo da Algorand Inc., Steve Kokinos. "Na Algorand, estamos comprometidos com a inovação contínua e com o desenvolvimento e tecnologia que resolve dificuldades do mundo real. Com esse lançamento, novos atributos e recursos simples de desenvolvedor viabilizam novos casos de uso e adoção mais ampla da blockchain em geral".

Diversas organizações das áreas de serviços financeiros, imobiliária e tecnologia empresarial já estão alavancando a blockchain pública descentralizada, escalável e segura da Algorand, para resolver problemas atuais. O Algorand 2.0, que chega a menos de seis meses após o lançamento do MainNet da Algorand, fornece os recursos necessários para o movimento da DeFi.

"Emitir e gerenciar valores mobiliários digitais em compliance requer tecnologia altamente inovadora", disse Shay Finkelstein, diretor de tecnologia da Securitize, a solução global de confiança para valores mobiliários digitais. "A Algorand está disponibilizando essa inovação com esse novo conjunto de recursos, que traz uma quantidade impressionante de oportunidades para as finanças descentralizadas. O desempenho da Algorand, combinado com o lançamento da versão 2.0 de seu protocolo básico, mostra um grande potencial para uma infraestrutura de negociação de valores mobiliários, em compliance e custo-eficiente, e irá permitir a Securitize fornecer uma versão eficiente de sua camada de compliance a seus clientes".

Para obter mais informações sobre o mecanismo de upgrade do protocolo, visite https://algorand.foundation/protocol-development.

Sobre a Algorand Foundation

A Algorand Foundation é uma organização sem fins lucrativos, com a visão de economia sem fronteiras, construída com base na tecnologia de blockchain pública e descentralizada. A Fundação, em parceria com a Algorand Inc., desenvolveu o protocolo Algorand como a pedra fundamental para cumprir essa visão. A Fundação visualiza uma grande quantidade de aplicativos viabilizados no Algorand e está focada em capacitar todos os desenvolvedores para desenvolver ferramentas de próxima geração, educando e promovendo uma comunidade inclusiva, abrangendo governança de protocolo e eficiência econômica no desenvolvimento do ecossistema da Algorand. A Fundação assumiu o compromisso de facilitar essa inovação de uma maneira sustentável e amigável ao meio ambiente, por utilizar o algoritmo de consenso pure proof-of-stake (prova de participação pura).

Para obter mais informações, visite https://algorand.foundation/

Sobre a Algorand Inc.

A Algorand Inc. desenvolveu o primeiro protocolo de blockchain do mundo de fonte aberta, sem permissões, pure proof-of-stake (prova de participação pura) para a próxima geração de produtos financeiros. Essa blockchain, o protocolo Algorand, é fruto da imaginação do criptógrafo Silvio Micali, vencedor do Prêmio Turing. A Algorand Inc., empresa de tecnologia dedicada a remover a fricção do intercâmbio financeiro, está potencializando a evolução da DeFi, por habilitar a criação e a troca de valores, desenvolver novas ferramentas e serviços financeiros, trazer ativos na cadeia e fornecer modelos responsáveis de privacidade.

Para obter mais informações, visite https://www.algorand.com/

