Aliança Internacional de Turismo de Montanha elege novo conselho e liderança

GUIYANG, China, 31 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 27 de dezembro, foi realizada a segunda Assembleia Geral da Aliança Internacional de Turismo de Montanha (IMTA), na qual 138 membros de cinco continentes se reuniram por videoconferência. Os líderes da IMTA analisaram os cinco anos de trabalho e propuseram metas de desenvolvimento para os próximos quatro anos e o plano de trabalho para 2023. A assembleia deliberou e adotou a emenda do Estatuto da Aliança Internacional de Turismo de Montanha e outros assuntos relacionados.

Liderança da IMTA

A assembleia elegeu o segundo conselho e a liderança por voto secreto. Dominique de Villepin foi reeleito presidente da IMTA, He Yafei foi eleito vice-presidente e secretário-geral, Pansy Ho foi eleita vice-presidente e Fu Yingchun foi eleita vice-presidente e secretária-geral executiva. Trata-se de um grupo de líderes com ideias avançadas, profissionalismo, visão internacional e ampla influência nos setores nacionais e internacionais. Nos próximos anos, eles conduzirão a IMTA rumo a um futuro brilhante.

A assembleia também elegeu o segundo conselho, composto por 41 membros de 22 países e regiões em três continentes. Foram escolhidos para o conselho individual: Francesco Francalli, ex-secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT); Wei Xiao'an, especialista de renome em turismo chinês; Xu Jing, ex-diretora do Departamento da OMT na Ásia-Pacífico; Wu Xiaoli, vice-diretora da Estação de Informações da Phoenix TV; e Chen Ping, vice-presidente global da Internationale Organisation Für VOLKSKUNST (IOV). A Recreation Vehicle Industry Association (RVIA), a Doppelmayr Seilbahnen GmbH, o Chimelong Group, o Global Tourism Economy Research Centre (GTERC) e outras 32 instituições foram eleitos para o conselho de grupo. Esses conselhos individuais e de grupo seniores, competentes e experientes, com influência internacional no setor de turismo e áreas relacionadas, promoverão ainda mais a IMTA para que ela atinja o objetivo de tornar-se uma plataforma mundialmente famosa para o turismo de montanha e um modelo de organização internacional. Além disso, construirão uma organização internacional de turismo com estrutura razoável, excelente capacidade, visão mais ampla, coragem para se desenvolver, unidade e cooperação e confiança dos membros da IMTA.

Além disso, 19 organizações se uniram à IMTA como novos membros, incluindo a International Nordic Walking Association (INWA), o Governo Provincial de Pichincha do Equador e o Conselho Turístico da Gran Canaria da Espanha. Até o momento, a adesão à IMTA aumentou de 126 organizações e indivíduos em seu início para 194, e o número de países e regiões membros também aumentou de 29 para 34. A associação vem se expandindo continuamente, e a estrutura e o esquema dos membros têm sido otimizados.

FONTE International Mountain Tourism Alliance

