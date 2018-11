Aliansce Shopping Centers - Comunicado ao Mercado

RIO DE JANEIRO, 8 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce" ou "Companhia")

(B3: ALSC3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o CTBH Fundo de Investimento Imobiliário - FII, cujas cotas de emissão pertencem integralmente à Aliansce, celebrou contrato vinculante ("Contrato") referente à venda do Boulevard Corporate Tower ("BCT") para o Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII ("Comprador"). O valor a ser recebido pela venda é de R$190 milhões ("Valor de Venda"), com ajuste de até R$5 milhões (para mais ou para menos), a depender da performance de um locatário com contrato de compartilhamento de receita, revenue share (R$ 9.302/m², considerando o Valor de Venda de R$190 milhões).

O Valor de Venda corresponde ao edifício como um todo, embora os pavimentos estejam sendo adquiridos em três etapas. A primeira, de R$104 milhões, será recebida durante o 4T18 e as duas etapas subsequentes estarão sujeitas a condições previstas no Contrato. A segunda etapa, de R$39 milhões, tem expectativa de recebimento no 1T19 e a terceira, de R$47 milhões, até o 1T22. As receitas de aluguel de cada pavimento do BCT continuarão a ser recebidas pela Aliansce até o efetivo recebimento dos valores correspondentes a cada pavimento.

O Boulevard Corporate Tower é um edifício de escritórios de padrão Green Building LEED com 17 pavimentos e 20,4 mil m², localizado sobre o Boulevard Shopping Belo Horizonte. Nos últimos meses, a Aliansce negociou contratos de locação para seis pavimentos adicionais do BCT, aumentando sua taxa de ocupação para 97,1%, versus 62,5%. Além de reforçar o caixa da Companhia, a venda do Boulevard Corporate Tower está alinhada à estratégia da Aliansce de focar suas atividades no desenvolvimento e na administração de shopping centers regionais e dominantes, e na monetização de ativos considerados não core.

A consumação da operação de desinvestimento está sujeita à verificação de condições usuais a negócios jurídicos similares, incluindo a obtenção da prévia aprovação da operação, sem restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Para mais informações, contatar Daniella Guanabara, Diretora de Estratégia e Relações com Investidores, (21) 2176-7272 ou ri@aliansce.com.br

