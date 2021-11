ALIANSCE SONAE: Forte retomada de vendas com alta ocupação de 95,8%

RIO DE JANEIRO, 10 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2021 (3T21).

Destaques do 3T21:

95,8% de taxa de ocupação. Confirmação de alta demanda por novas áreas nos shoppings da Aliansce Sonae, o que contribuiu para uma alta taxa de ocupação no 3T21, equivalente à registrada no 4T20.

Expressiva recuperação de aluguel. No 3T21, o SSR e o SAR atingiram 25,8% e 22,6% em relação ao 3T19, respectivamente.

Forte retomada de vendas. As vendas atingiram 98% do nível apurado em 2019 e cresceram quase 40% versus 2020. Com destaque para shoppings do Norte que cresceram 15% no 3T21, em comparação ao 3T19.

Custo de ocupação equilibrado. A disciplina da Aliansce em custos operacionais, aliada à recuperação de vendas, permitiu que a Companhia continuasse a reduzir descontos sobre aluguel, mantendo o custo de ocupação sustentável em 10,8%.

Queda de inadimplência. No 3T21, a inadimplência líquida foi de 1,0% - uma redução de 7 p.p. em comparação ao 2T21. Esse é o menor patamar desde o 4T19, corroborando a retomada dos resultados operacionais e o sucesso na recuperação de títulos em atraso.

Forte geração de caixa e baixa alavancagem. A Aliansce Sonae encerrou o 3T21 com forte geração de caixa operacional de R$165 milhões no trimestre e R$357 milhões no 9M21, saldo de caixa de R$1,3 bilhão e Dívida Líquida / EBTIDA de 1,4x.

Alsotech anuncia investimentos. A Alsotech – braço de transformação figital do varejo, lançada em agosto de 2021 – anunciou o investimento em duas startups, essenciais à estratégia da Companhia: Box Delivery e Hubsell.

Para obter a versão completa do Release de Resultados 3T21, acesse https://ri.alianscesonae.com.br

A Aliansce Sonae realizará teleconferência e webcast em 11 de novembro, às 11:00 BRT (em português) / 12:00 BRT (em inglês), nos números +55 (11) 3181-8565 / +55 (11) 4210-1803, código "Aliansce Sonae". O webcast é disponibilizado em http://ri.alianscesonae.com.br

Para mais informações, fale com Daniella Guanabara, Diretora de RI, +55 (21) 2176-7272 ou [email protected]

