ALIANSCE SONAE: Margens EBITDA e FFO superam 2019

RIO DE JANEIRO, 11 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2022 (3T22).

Destaques do 3T22:

Margens acima de 2019, reflexo das sinergias da fusão Aliansce Sonae. O EBTIDA e o AFFO cresceram 20% e 22%, respectivamente vs. o 3T19. As margens EBITDA e AFFO atingiram 74% e 48%, respectivamente, no 3T22. As margens, estão acima das de 2019, apesar da pressão inflacionária.

Recorde de taxa de ocupação de 97%. A taxa de ocupação no 3T22 é a mais alta desde a criação da Aliansce Sonae. A equipe comercial negociou 189 novos contratos para os shoppings próprios da Companhia.

Crescimento em vendas permanece consistente. As vendas totais alcançaram R$2,8 bilhões, crescimentos de 19,1% e 16,8%, em comparação ao 3T21 e 3T19, respectivamente.

Aceleração de receitas. A retirada de descontos sobre aluguéis segue sendo assertiva. A receita de locação cresceu 24% vs. o 3T19 e o SSR, líquido de descontos, foi 32,7%.

Inadimplência negativa. Considerando a melhora na capacidade de pagamento dos lojistas, a taxa de inadimplência líquida foi -0,9%. Impulsionada pela retração da inadimplência e os recebimentos no período, a PDD apresentou queda de 60% versus o 3T21.

Geração operacional de caixa atinge R$519 milhões no 9M22. No 9M22, a geração operacional de caixa atingiu R$519 milhões, uma conversão de 91,5% de EBITDA em caixa.

Desinvestimentos estratégicos. Em outubro de 2022, a Companhia concluiu a venda total de suas participações no Boulevard Londrina Shopping e no Boulevard Shopping Vila Velha, por R$176,7 milhões com cap rate de 8,1%. Ambos já faziam parte do pipeline de desinvestimentos da Companhia.

Aliansce Sonae na COP-27. A Aliansce Sonae debateu sobre um mundo sustentável no mais importante evento sobre mudanças climáticas, a COP-27. Adicionalmente, a Companhia estabeleceu metas claras de ESG de longo prazo, assumindo compromissos até 2030 e a neutralidade de carbono até 2040.

Para obter a versão completa do Release de Resultados 3T22, acesse https://ri.alianscesonae.com.br

A Aliansce Sonae realizará teleconferência e webcast em 11 de novembro, às 14:30 BRT (em português, com tradução simultânea para o inglês), nos números +55 (11) 3181-8565 / +55 (11) 4090-1621, código "Aliansce Sonae". O webcast é disponibilizado em http://ri.alianscesonae.com.br

Para mais informações, fale com Daniella Guanabara, Diretora de RI, +55 (21) 2176-7272 ou [email protected]

FONTE Aliansce Sonae Shopping Centers S.A.

