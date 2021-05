ALIANSCE SONAE: Todos os shoppings abertos, com ocupação acima de 95%

RIO DE JANEIRO, Brasil, 12 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), uma das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do primeiro trimestre de 2021 (1T21).

Destaques do 1T21:

95,2% de taxa de ocupação. Mantendo a postura de parceria e suporte aos lojistas, aliada à força comercial e ao sucesso da conexão de varejistas às plataformas digitais da Aliansce Sonae, a taxa ocupação dos shoppings permanece em níveis elevados.

Forte geração de caixa. A Aliansce Sonae encerrou o 1T21 com caixa de R$1,4 bilhão e Dívida Líquida / EBITDA de 1,2x. No trimestre, a Companhia alcançou geração operacional de caixa de R$110 milhões, suficiente para cobrir suas obrigações financeiras e investimentos, confirmando a resiliência de seus shoppings durante uma nova onda de desafios.

74% de horas operacionais regulares. Durante o 1T21, com o agravamento da pandemia e uma nova onda de restrições, o portfólio funcionou em média por 74% do horário regular.

Desempenho de vendas. O movimento de recuperação das operações foi impactado pelas restrições durante o 1T21, de forma que as vendas totais alcançaram o patamar de 71,3% do montante registrado no 1T20.

EBITDA e AFFO. No 1T21, o EBITDA atingiu R$81,6 milhões e o FFO alcançou R$40,7 milhões, ambos impactados, principalmente, pelas restrições operacionais e aumento da PDD, porém, com efeitos minimizados pela eficiência da Companhia em controlar custos e despesas.

PEG Hub Parque D. Pedro. Em abril de 2021, no Parque D. Pedro Shopping, foi inaugurado o primeiro PEG Hub do portfólio. A estrutura do PEG integra o físico e digital, com um espaço dedicado a retirada, troca ou devolução de produtos adquiridos nos mais diversos canais.

Estudo de Caso: Manauara Shopping. O shopping vem comprovando sua resiliência operacional, em ritmo acelerado de recuperação pós cada processo de reabertura. Conforme o processo de vacinação evolui, a perspectiva é de que o restante do portfólio siga a mesma trajetória.

Para obter a versão completa do Release de Resultados 1T21, acesse https://ri.alianscesonae.com.br

A Aliansce Sonae realizará teleconferência e webcast em 13 de maio, às 11:00 BRT (em português) / 12:00 BRT (em inglês), nos números +55 (11) 3181-8565 / +55 (11) 4210-1803, código "Aliansce Sonae". O webcast é disponibilizado em http://ri.alianscesonae.com.br

Para mais informações, fale com Daniella Guanabara, Diretora de RI, +55 (21) 2176-7272 ou [email protected]

